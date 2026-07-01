Детективи БЕБ викрили мережу збуту е-сигарет на 70 магазинів та вилучили продукцію на 55 млн грн

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) на Львівщині викрили мережу незаконного збуту електронних сигарет та рідин до них, яка налічувала понад 70 магазинів по всій Україні, з яких більше ніж 40 працювали у Львівській області.

Як повідомляється на сайті відомства в середу, слідством встановлено, що вейп-продукцію без марок акцизного податку продавали через магазини у Львові, Винниках, Сокільниках та Новояворівську. Для приховування реальних організаторів схеми торгові приміщення офіційно орендувало одне товариство, яке надалі передавало їх у користування підконтрольним ФОП для безпосереднього продажу товару, маскуючи незаконний збут під легальну діяльність.

У рамках розслідування детективи провели 25 обшуків у магазинах і складських приміщеннях учасників схеми. За їхніми результатами вилучено понад 160 тис. ємностей із рідинами для електронних сигарет, 150 тис. картриджів до Pod-систем, 3,5 тис. електронних сигарет, а також понад 3,6 млн грн готівки. Крім того, вилучено ноутбуки, мобільні термінали, фінансово-господарську документацію та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилученої продукції становить 55 млн грн. Досудове розслідування триває за ч. 1 ст. 199 (незаконне виготовлення, зберігання, придбання, перевезення чи збут марок акцизного податку) та ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Питання про повідомлення фігурантам про підозру буде вирішено після отримання висновків експертиз. Процесуальне керівництво здійснює Львівська облпрокуратура, оперативний супровід - Управління СБУ у Львівській області.