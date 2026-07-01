Ощадбанк звільнив CFO Стринжу за угодою сторін

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Наглядова рада державного Ощадбанку 29 червня звільнила за угодою сторін Олега Стринжу, заступника голови правління, відповідального за фінанси.

Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), станом на дату звільнення на цю посаду нікого не призначено.

Стринжа обіймав посаду заступника голови правління Ощадбанку з 1 вересня 2021 року.

За інформацією банку, за час роботи Стринжі було модернізовано систему управлінської звітності, розвинено корпоративне сховище даних, запроваджено функцію управління активами та пасивами, а також удосконалено систему управління достатністю капіталу, підходи до закупівель та управління інвестиціями.

Як повідомлялося, у березні правління банку на період розслідування щодо закупівель відсторонило Стринжу від виконання обов’язків, пов’язаних із його участю в тендерному комітеті. Перед цим Печерська окружна прокуратура повідомила йому про підозру у службовій недбалості під час проведення закупівель.

"Припинення повноважень пана Стринжі є рішенням у сфері корпоративного управління і не повинно тлумачитись як оцінка або коментар щодо кримінального провадження чи його суті, а також як будь-яке свідчення або припущення щодо його фактичного чи можливого результату", – йдеться в повідомленні банку.

Наглядова рада також заявила, що не має підстав ставити під сумнів професійну доброчесність Стринжі та продовжує високо оцінювати його внесок у розвиток банку.

За даними НБУ, станом на 1 травня 2026 року Ощадбанк із загальними активами 534,47 млрд грн посідав друге місце серед 58 платоспроможних банків України.