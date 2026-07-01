Угода про всеосяжне економічне партнерство між Україною та ОАЕ набула чинності з 1 липня - ДМС

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Угода про всеосяжне економічне партнерство між урядом України та урядом Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) набрала чинності з 1 липня 2026 року, повідомила Державна митна служба (ДМС) України у своєму телеграм-каналі в середу.

Зазначається, що документ був підписаний 17 лютого 2025 року в Абу-Дабі та ратифікований законом України від 26 лютого 2026 року №4802-IX.

В ДМС пояснюють, що угода закладає сучасну основу для розвитку двосторонньої торгівлі товарами та послугами, а також передбачає створення зони вільної торгівлі між країнами шляхом скасування мит. Очікується, що це відкриє українським виробникам преференційний доступ до ринку ОАЕ та сприятиме розширенню географії експорту вітчизняної продукції.

Крім того, документ передбачає поглиблення співпраці між митними адміністраціями України та ОАЕ. Сторони планують укласти Угоду про взаємну митну допомогу, яка стане основою для обміну інформацією, а також для запобігання та розслідування порушень митного законодавства.