Інтерфакс-Україна
Економіка
07:20 01.07.2026

Доходи загального фонду держбюджету у червні-2026 завдяки грантам на 85% перевищили доходи червня-2025

3 хв читати
Доходи загального фонду держбюджету у червні-2026 завдяки грантам на 85% перевищили доходи червня-2025

Загальний фонд державного бюджету України у червні 2026 року за оперативними даними (станом на 16:00 год вівторка) отримав 433,9 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що на 85% або 199,4 млрд грн більше, аніж у червні минулого року, повідомило Міністерство фінансів.

Згідно з його даними, така різниця пов'язана з надходженням у цьому місяці міжнародної допомоги у вигляді грантів у розмірі 214,2 млрд грн, тоді як торік у червні грантова допомога була відсутня.

За підсумками червня цього року надходження платежів від Державної податкової служби становили 130,6 млрд грн, що всього на 4,1% краще за показник червня минулого року та пояснюється меншими дивідендами та відрахуванням прибутку – 36,4 млрд грн проти 49,7 млрд грн.

В той же час податок на доходи фізичних осіб та військовий збір зросли до 36,9 млрд грн з 29,7 млрд грн, податок на додану вартість – до 26 млрд грн з 21,3 млрд грн при тому, що відшкодування також збільшилося до 21,2 млрд грн з 15,3 млрд грн.

Також більше в червні цього року порівняно з червнем минулого приніс акцизний податок – 17,1 млрд грн проти 15,5 млрд грн, рентна плата – 6,7 млрд грн проти 3,4 млрд грн, податок на прибуток підприємств – 5,6 млрд грн проти 4,9 млрд грн.

Платежі від Держмитслужби у цьому місяці також перевищили показник червня минулого року – 78 млрд грн порівняно із 51,4 млрд грн.

Разом із спеціальним фондом попередньо доходи держбюджету склали в цьому червні 564,2 млрд грн, що на 80,1% або 250,9 млрд грн більше за червень 2025 року.

Окрім того 65,3 млрд грн (станом на 30 червня) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування, тоді як у червні минулого року на цю дату – 49,7 млрд грн.

Як повідомлялося, держбюджет України на 2026 рік початково було ухвалено з доходами (без урахування грантів) 2,90 трлн грн та видатками 4,77 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – 2,61 трлн грн та 4,38 трлн грн.

В червні Рада переважно за рахунок отримання від ЄС EUR45 млрд позики USL збільшила доходи до 5,20 трлн грн та видатки до 6,41 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – відповідно до 3,38 трлн грн та 4,50 трлн грн.

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету України за січень – травень 2026 року склала 1,8 трлн грн, що на 16,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Доходи державного бюджету України в січні-травні 2026 року становили 1,85 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – 1,36 трлн грн, що відповідно на 20,2% та 27,8% більше, ніж у січні-травні 2025 року

 

Теги: #доходи #бюджет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:27 26.06.2026
Доходи російського бюджету залишаються на 30% нижчими, ніж рік тому, – Власюк

Доходи російського бюджету залишаються на 30% нижчими, ніж рік тому, – Власюк

18:05 23.06.2026
Кабмін додатково спрямував 220 млн грн на потреби Сил оборони – Свириденко

Кабмін додатково спрямував 220 млн грн на потреби Сил оборони – Свириденко

16:53 22.06.2026
Президент Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2026 щодо 1,56 трлн грн додвитрат на оборону

Президент Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2026 щодо 1,56 трлн грн додвитрат на оборону

18:31 17.06.2026
Віцепрем'єр Кулеба готовий співпрацювати зі слідством і заявляє, що ніколи не приховував доходів

Віцепрем'єр Кулеба готовий співпрацювати зі слідством і заявляє, що ніколи не приховував доходів

17:30 15.06.2026
Міноборони про джерела фінансування підвищення зарплат військовим: гроші з бюджетів відомства

Міноборони про джерела фінансування підвищення зарплат військовим: гроші з бюджетів відомства

14:11 09.06.2026
Порошенко в Раді: кожна гривня, яку вилучають з бюджету ЗСУ, це робота на ворога

Порошенко в Раді: кожна гривня, яку вилучають з бюджету ЗСУ, це робота на ворога

10:25 29.05.2026
"Київстар" планує зрівняти доходи від цифрових сервісів і телеком-бізнесу

"Київстар" планує зрівняти доходи від цифрових сервісів і телеком-бізнесу

18:50 21.05.2026
Декларації про доходи-2025 подали 176 тис. українців на 299 млрд грн, що на 3% більше за обсяг минулорічної кампанії

Декларації про доходи-2025 подали 176 тис. українців на 299 млрд грн, що на 3% більше за обсяг минулорічної кампанії

20:15 11.05.2026
Північна Корея заробила на допомозі Росії у війні понад $13 млрд – ЗМІ

Північна Корея заробила на допомозі Росії у війні понад $13 млрд – ЗМІ

17:53 08.05.2026
Кабмін пропонує збільшити доходи держбюджету-2026 на понад 2,2 трлн грн – Свириденко

Кабмін пропонує збільшити доходи держбюджету-2026 на понад 2,2 трлн грн – Свириденко

ВАЖЛИВЕ

НКРЕКП відмовилася переглядати тариф "Укренерго" на передачу до зняття законодавчої колізії

"Нафтогаз" оголосив пропозицію про реструктуризацію євробондів -2026 на EUR600 млн та євробондів-2028 на $500 млн

Збереження облікової ставки НБУ 15% прогнозують сім членів КМП, четверо схиляються до 15,5-16% у найближчі місяці

Ціни на нафту зростають на тлі ескалації між США та Іраном і уповільненням постачання через Ормузьку протоку

План зовнішнього фінансування держбюджету-2026 забезпечений, 2027 рік ще має питання – Мінфін на URC 2026

ОСТАННЄ

Голова енергокомітету Ради пропонує економічно заохочувати населення знижувати споживання е/е в піки

Креді Агріколь Банк із вересня очолить заступниця голови Райфу Бондарєва

Ощадбанк звільнив CFO Стринжу за угодою сторін

"Укренерго" планує обмеження електропостачання у середу ввечері для промисловості та населення на рівні вівторка

Нацкешбек за квітень почне надходити з 3 липня, його можна буде використати до 31 липня-2026 - Мінекономіки

Агровиробники з 1 липня зможуть оформити через ДАР безмитний експорт ріпаку

Рада підтримала законопроєкт про оцінку майна у повторному першому читанні

АЗК готові до продажу бензинів з 7-10% біоетанолу з 1 липня і не вбачають складнощів для споживачів

Закупівлі нафти в Ірані здійснює лише Китай, інші країни виявляють обережність – глава Мінфіну США

Обленерго почали повідомляти про можливе погіршення ситуації в енергосистемі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА