Голова енергокомітету Ради пропонує економічно заохочувати населення знижувати споживання е/е в піки

Голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус вважає за необхідне переглянути коефіцієнти трьохзонних тарифів на е/е для населення, аби розвести споживання між профіцитними та дефіцитними годинами, використовуючи економічні стимули.

"Практика показує, що прості заклики перенести споживання із одних годин на інші або не працюють, або працюють дуже слабо. Потрібні економічні стимули. Минулого тижня направив на уряд пропозицію переглянути коефіцієнти трьохзонних тарифів для населення", – написав Герус у Facebook.

Він зазначив, що такі коефіцієнти не переглядалися із 1999 року і втратили свою актуальність.

"Очевидно, що з бурхливим розвитком сонячної генерації варто застосувати вдень понижуючі коефіцієнти, наприклад, 0,4 (тобто 60% знижки до тарифу). А у вечірні години – підвищуючі коефіцієнти, щоб створити стимули перенести споживання з вечірнього максимуму на денний профіцит", – висловив думку голова енергокомітету, зауваживши, що зміни точно потрібні.

Втім, у коментарях до його посту читачі зазначали, що частка трьохзонних тарифів мізерна і навряд чи вплине на загальну картину споживання.

Як повідомлялося, з 30 червня НЕК "Укренерго" через дефіцит потужності почала застосовувати графіки відключень е/е у вечірні години як населенню, так і промисловості. При цьому НЕК постійно закликає перенести активне енергоспоживання з профіцитних вечірніх та ранкових годин на денні та нічні.

Тариф на е/е для населення становить 4,32 грн/МВт*год, у нічні години для двозонних лічильників 2,64 грн/кВт*год (з ПДВ).



Пропозиції голови енергокомітету ВРУ Андрія Геруса щодо перегляду коефіцієнтів трьохзонних лічильників е/е побутових споживачів (з його Facebook)