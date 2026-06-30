Креді Агріколь Банк із вересня очолить заступниця голови Райфу Бондарєва

Лариса Бондарєва, яка до 1 липня 2026 року обіймає посаду заступниці голови правління Райффайзен Банку, відповідальної за корпоративний бізнес і ринки капіталу, обрана головою правління Креді Агріколь Банку на п'ять років і вступить на посаду 1 вересня 2026 року після погодження її кандидатури Національним банком України.

Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), відповідне рішення наглядова рада ухвалила 17 червня, на посаді голови правління Бондарєва змінить Карлоса де Корду, який очолював банк із 1 квітня 2020 року та чиї повноваження припинено 30 червня у зв'язку із закінченням строку.

До вступу Бондарєвої на посаду обов'язки голови правління з 1 липня виконуватиме член правління та фінансовий директор Креді Агріколь Банку Віталій Кучер.

Посаду заступниці голови правління Райффайзен Банку Бондарєва обіймала з листопада 2021 року. До переходу в цей банк вона розвивала корпоративний бізнес Креді Агріколь Банку, де з 2010 року входила до складу правління.

Креді Агріколь Банк заснований у 1993 році, єдиним його акціонером є Credit Agricole S.A.

За даними НБУ, на 1 травня 2026 року за розміром загальних активів банк посідав 11-те місце (135,98 млрд грн) серед 58 платоспроможних банків України.