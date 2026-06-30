Інтерфакс-Україна
Економіка
18:48 30.06.2026

Ощадбанк звільнив CFO Стринжу за угодою сторін

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Ощадбанк звільнив CFO Стринжу за угодою сторін

Наглядова рада державного Ощадбанку 29 червня звільнила за угодою сторін, заступника голови правління, відповідального за фінанси, Олега Стринжу.

Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації НКЦПФР, станом на дату звільнення на цю посаду нікого не призначено.

Стринжа обіймав посаду заступника голови правління Ощадбанку з 1 вересня 2021 року.

Як повідомлялося, у березні правління банку на період розслідування щодо закупівель відсторонило Стринжу від виконання обов'язків, пов'язаних із його участю в тендерному комітеті. Перед цим Печерська окружна прокуратура повідомила йому про підозру у службовій недбалості під час проведення закупівель.

В Ощадбанку тоді наголосили, що повідомлення про підозру є процесуальним кроком і не означає встановлення вини.

За даними НБУ, станом на 1 травня 2026 року Ощадбанк із загальними активами 534,47 млрд грн посідав друге місце серед 58 платоспроможних банків України.

 

Теги: #ощадбанк #кадри

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