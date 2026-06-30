"Укренерго" планує обмеження електропостачання у середу ввечері для промисловості та населення на рівні вівторка

НЕК "Укренерго" планує обмеження електропостачання у середу, 1 липня, з 17:00 до 22:00, для промисловості та бізнесу, а також для населення в усіх регіонах України.

"У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі – завтра, 1 липня, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання: 17:00-22:00 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, 17:00-22:00 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом 1 черги)", – йдеться в повідомленні "Укренерго" в Телеграм.

Як пояснює системний оператор, причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

Втім, "Укренерго" зазначає, що ситуація в енергосистемі може змінюватися і просить слідкувати за повідомленнями операторів системи розподілу (ОСР, обленерго).

Як повідомлялося, сьогодні низка обленерго почали попереджати про можливі посилення обмежень електропостачання у середу порівняно з вівторком – 15:00-22:00 проти 17:00-22:00.