Інтерфакс-Україна
Економіка
18:26 30.06.2026

Нацкешбек за квітень почне надходити з 3 липня, його можна буде використати до 31 липня-2026 - Мінекономіки

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Нацкешбек за квітень почне надходити з 3 липня, його можна буде використати до 31 липня-2026 - Мінекономіки

Міністерство економіки України ініціювало зміни до постанов Уряду, згідно з якими виплата накопичених коштів Національного кешбеку за квітень розпочнеться 3 липня, а термін їхнього використання буде відтермінований на місяць - до 31 липня 2026 року включно.

Рішення стосується квітневої виплати, до якої також входить кешбек на пальне, та всіх раніше накопичених коштів на картках Національного кешбеку, тоді як раніше Мінекономіки повідомляло про необхідність витратити кошти до 30 червня. Після 31 липня 2026 року невикористані кошти будуть повернуті до держбюджету відповідно до оновленого порядку.

Разом із квітневою виплатою громадяни отримають і кешбек на пальне, який діяв із 20 березня до 31 травня як тимчасовий інструмент у відповідь на різке зростання світових цін. Максимальний розмір компенсації за пальне у квітні становив 1000 грн.

Наразі програма "Національний кешбек" продовжує працювати у звичному режимі. У ній нараховується понад 5 млн активних користувачів. У програмі беруть участь понад 2 тис. виробників, які зареєстрували понад 422 тис. товарів українського виробництва, та майже 1,5 тис. продавців. Учасники отримують компенсацію у розмірі 5% або 15% залежно від категорії товарів, а максимальна сума кешбеку становить 3 тис. грн на місяць.

Накопичені кошти можна використати на оплату комунальних чи поштових послуг, придбання продуктів харчування, ліків чи інших медичних виробів українського виробництва, купівлю книжок та іншої друкованої продукції, а також на благодійність, зокрема на підтримку ЗСУ.

Для приєднання до програми покупцеві необхідно відкрити картку для виплат в одному з банків-учасників, визначити картки для оплати покупок, надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції та обрати картку "Національний кешбек" у застосунку Дія, а також накопичити понад 2 гривні. Продавці та виробники для участі мають подати заяву через портал Дія, при цьому торгова точка має бути на загальній системі оподаткування і приймати оплату картками, а виробник - на будь-якій системі оподаткування.

Проєкт реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Національним банком України, Кабінетом міністрів України, Державною податковою службою, Ощадбанком та уповноваженими банками України й Урядовим контактним центром. Технологічним партнером виступає Mastercard, операційним партнером — Visa.

 

Теги: #мінекономіки #нацкешбек

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