Інтерфакс-Україна
Економіка
17:30 30.06.2026

Рада підтримала законопроєкт про оцінку майна у повторному першому читанні

2 хв читати
Рада підтримала законопроєкт про оцінку майна у повторному першому читанні

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт "Про оцінку майна" (№13435) після винесення документу на повторне перше читання.

За відповідний законопроєкт на засіданні Ради у вівторок проголосували 267 народних депутатів.

Як зазначила пресслужба Фонду державного майна (ФДМУ), прийняття законопроєкту безпосередньо пов’язане з виконанням умов програми фінансової підтримки Ukraine Facility від ЄС, а також зобов’язань України в межах Меморандуму з МВФ.

Для підготовки законопроєкту до другого читання буде створено робочу групу, модератором якої виступить ФДМУ. До роботи над документом долучаться автори альтернативного законопроєкту № 13435-1, представники професійної спільноти, експерти та інші зацікавлені сторони.

"Спільна мета – напрацювати збалансований закон, який відповідатиме європейським стандартам, враховуватиме інтереси держави, бізнесу та професійної спільноти, а також забезпечить створення сучасної, ефективної й прозорої системи оцінки майна в Україні", – підкреслив Фонд.

Як повідомлялося, у травні парламент відправив законопроєкт № на повторне перше читання.

Попри те, що у вересні 2025 року Комітет Ради з питань економічного розвитку рекомендував парламенту прийняти законопроєкт за основу, документ отримав низку зауважень. Зокрема, Мінекономіки та Мінфін підтримали проєкт лише за умови його суттєвого доопрацювання. Міністерство юстиції вказало на неузгодженість окремих положень із процесуальним законодавством та порушення принципу юридичної визначеності. Зауваження також висловили ФДМУ, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та Головне науково-експертне управління (ГНЕУ) апарату парламенту.

Водночас віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України зазначив, що законопроєкт відповідає праву Європейського Союзу, зокрема вимогам Директиви 2013/36/ЄС та Регламенту (ЄС) № 575/2013, а також зобов’язанням за Угодою про асоціацію щодо гармонізації законодавства у сфері фінансових послуг. З огляду на необхідність усунення виявлених помилок і суперечностей, комітет запропонував застосувати процедуру внесення правок та уточнень під час підготовки документа до другого читання.

 

Теги: #закон #рада #оцінка_майна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:06 30.06.2026
Рада викликала міністра економіки Соболева на пленарне засідання

Рада викликала міністра економіки Соболева на пленарне засідання

20:31 25.06.2026
Комітет нацбезпеки рекомендував Раді підтримати за основу законопроєкт про управління інноваціями у секторі оборони – нардеп

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді підтримати за основу законопроєкт про управління інноваціями у секторі оборони – нардеп

19:01 25.06.2026
Рада МВФ найближчими тижнями розгляне питання про виділення Україні $690 млн

Рада МВФ найближчими тижнями розгляне питання про виділення Україні $690 млн

12:49 24.06.2026
У Раді наразі немає голосів за законопроєкти про реєстр дропів і SEPA – Гетманцев

У Раді наразі немає голосів за законопроєкти про реєстр дропів і SEPA – Гетманцев

12:33 24.06.2026
Зеленський підписав закон про нові правила декларування для суддів: перевірятимуть майно і родинні зв'язки

Зеленський підписав закон про нові правила декларування для суддів: перевірятимуть майно і родинні зв'язки

09:19 24.06.2026
Профільний парламентський комітет незабаром оголосить повторний конкурс з відбору члена Ради НБУ

Профільний парламентський комітет незабаром оголосить повторний конкурс з відбору члена Ради НБУ

18:09 23.06.2026
Зеленський підписав закон про публічні закупівлі

Зеленський підписав закон про публічні закупівлі

12:25 23.06.2026
Перший віцеспікер Ради Корнієнко візьме участь у конференції з питань відновлення України у Ґданську

Перший віцеспікер Ради Корнієнко візьме участь у конференції з питань відновлення України у Ґданську

08:54 20.06.2026
Єврокомісія готує закон про диверсифікацію постачання критичних мінералів на тлі залежності ЄС від Китаю – ЗМІ

Єврокомісія готує закон про диверсифікацію постачання критичних мінералів на тлі залежності ЄС від Китаю – ЗМІ

14:34 18.06.2026
Рада розблокувала рішення про спрямування 1,56 трлн грн додвитрат з держбюджету-2026 на оборону

Рада розблокувала рішення про спрямування 1,56 трлн грн додвитрат з держбюджету-2026 на оборону

ВАЖЛИВЕ

НКРЕКП відмовилася переглядати тариф "Укренерго" на передачу до зняття законодавчої колізії

"Нафтогаз" оголосив пропозицію про реструктуризацію євробондів -2026 на EUR600 млн та євробондів-2028 на $500 млн

Збереження облікової ставки НБУ 15% прогнозують сім членів КМП, четверо схиляються до 15,5-16% у найближчі місяці

Ціни на нафту зростають на тлі ескалації між США та Іраном і уповільненням постачання через Ормузьку протоку

План зовнішнього фінансування держбюджету-2026 забезпечений, 2027 рік ще має питання – Мінфін на URC 2026

ОСТАННЄ

АЗК готові до продажу бензинів з 7-10% біоетанолу з 1 липня і не вбачають складнощів для споживачів

Закупівлі нафти в Ірані здійснює лише Китай, інші країни виявляють обережність – глава Мінфіну США

Обленерго почали повідомляти про можливе погіршення ситуації в енергосистемі

Повернення ЄС до імпорту російського газу неможливе – Єврокомісія

Законопроєкт про корпоратизацію "СхідГЗК" дозволить приєднати його до "Енергоатома" – Шмигаль

Спецграфіки аварійних відключень введено на Сумщині – обленерго

Рада прийняла за основу законопроєкт про сек'юритизацію та облігації з покриттям

НКРЕКП відмовилася переглядати тариф "Укренерго" на передачу до зняття законодавчої колізії

Україна може розвивати агросектор поза системою субсидій ЄС – Матернова

Україна у 2025р спожила 80,2 млрд кВт*год, або 64% е/е від обсягу 2021р

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА