Рада підтримала законопроєкт про оцінку майна у повторному першому читанні

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт "Про оцінку майна" (№13435) після винесення документу на повторне перше читання.

За відповідний законопроєкт на засіданні Ради у вівторок проголосували 267 народних депутатів.

Як зазначила пресслужба Фонду державного майна (ФДМУ), прийняття законопроєкту безпосередньо пов’язане з виконанням умов програми фінансової підтримки Ukraine Facility від ЄС, а також зобов’язань України в межах Меморандуму з МВФ.

Для підготовки законопроєкту до другого читання буде створено робочу групу, модератором якої виступить ФДМУ. До роботи над документом долучаться автори альтернативного законопроєкту № 13435-1, представники професійної спільноти, експерти та інші зацікавлені сторони.

"Спільна мета – напрацювати збалансований закон, який відповідатиме європейським стандартам, враховуватиме інтереси держави, бізнесу та професійної спільноти, а також забезпечить створення сучасної, ефективної й прозорої системи оцінки майна в Україні", – підкреслив Фонд.

Як повідомлялося, у травні парламент відправив законопроєкт № на повторне перше читання.

Попри те, що у вересні 2025 року Комітет Ради з питань економічного розвитку рекомендував парламенту прийняти законопроєкт за основу, документ отримав низку зауважень. Зокрема, Мінекономіки та Мінфін підтримали проєкт лише за умови його суттєвого доопрацювання. Міністерство юстиції вказало на неузгодженість окремих положень із процесуальним законодавством та порушення принципу юридичної визначеності. Зауваження також висловили ФДМУ, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та Головне науково-експертне управління (ГНЕУ) апарату парламенту.

Водночас віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України зазначив, що законопроєкт відповідає праву Європейського Союзу, зокрема вимогам Директиви 2013/36/ЄС та Регламенту (ЄС) № 575/2013, а також зобов’язанням за Угодою про асоціацію щодо гармонізації законодавства у сфері фінансових послуг. З огляду на необхідність усунення виявлених помилок і суперечностей, комітет запропонував застосувати процедуру внесення правок та уточнень під час підготовки документа до другого читання.