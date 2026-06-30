АЗК готові до продажу бензинів з 7-10% біоетанолу з 1 липня і не вбачають складнощів для споживачів

Мережі АЗК заявляють про готовність перейти на стандарт бензинів Е-10, який запроваджується в Україні з 1 липня й передбачає 7-10% біоетанолу в ньому, та зазначають, що такий перехід буде безболісним для споживачів.

"Для споживачів перехід на пальне Е-10 буде фактично непомітним. Біоетанол давно використовується в європейських країнах, а його помірний вміст сприяє підвищенню октанового числа бензину. Україна сьогодні поступово впроваджує стандарт, який уже став звичною практикою на європейському ринку", – сказав в коментарі Енергореформі директор з розвитку групи компаній UPG Дмитро Петренко.

Відносно вартості пального, він зазначив, що було б некоректно пов'язувати її лише з переходом на біоетанол.

"На роздрібну ціну одночасно впливають світові котирування нафти, валютний курс, логістика та інші ринкові чинники. Саме тому робити прогнози щодо зміни ціни лише через збільшення частки біокомпонента було б недоречно", – пояснив Петренко.

Директор з розвитку UPG також уточнив, що компанія закуповує вже готовий продукт із необхідною часткою біокомпонента безпосередньо із сучасного німецького НПЗ, але уважно стежить за розвитком українського виробництва біоетанолу та розглядає можливість співпраці в майбутньому. Водночас він звернув увагу, що якісне змішування бензину з біоетанолом потребує сучасного обладнання, спеціальної інфраструктури та відповідних дозвільних процедур, а отже – інвестицій і часу.

За його словами, наразі для UPG пріоритетом залишається закупівля готового заводського продукту з Німеччини.

"Впровадження стандарту Е-10 дає Україні декілька переваг. Ми гармонізуємо українську нормативну базу з базою ЄС, оскільки готуємося стати членом Євросоюзу. Ми робимо внесок у збереження екології планети, бо додавання біоетанолу до пального зменшує парникові викиди. Ми зможемо тепер завозити той же бензин, що постачається на заправки усієї Європи", – зазначив директор департаменту постачання й гуртового збуту нафтопродуктів мережі ОККО Сергій Стоянський, слова якого наведені в релізі компанії.

Він пояснив, що досі європейські НПЗ змушені були фактично робити для України окремий продукт – без вмісту біоетанолу.

При цьому Стоянський наголосив, що мережі у перспективі зможуть використовувати й біоетанол українського виробництва. За його словами, це дасть додатковий імпульс для національного АПК і може навіть дещо здешевити вартість пального.

Він додав, що постачальниками бензину Е-10 для ОККО залишаються ті ж нафтові концерни, з яким компанія співпрацює уже багато років: Orlen (Польща/Литва), OMV (Австрія/Румунія), Motor Oil (Греція) та інші. Проте вже з наступного року ОККО планує повністю закривати свою потребу в біоетанолі за рахунок продукції власного біоетанольного заводу, який будується у Тернопільській області. Крім того, як зазначає Стоянський, частину готового біоетанолу компанія продаватиме на внутрішньому чи зовнішньому ринках.

Він запевнив, що з 1 липня на усіх більш як 400 АЗК компанії буде продаватися пальне стандарту Е-10, але на чверті з них буде також доступне пальне Pulls 100, на яке не поширюються вимоги стандарту Е-10.

"Практика обов'язкового додавання біоетанолу до складу бензинів уже багато років існує в державах Євросоюзу. Вона довела, що усі сучасні автомобілі можуть використовувати бензин стандарту Е-10 без будь-яких додаткових модифікацій. До того ж використання біоетанолу в бензині зменшує викиди чадного газу та покращує якість згоряння пального", – описав ситуацію директор департаменту ОККО.

Керівник пресслужби мережі SOCAR Олена Осипчук в коментарі Енергореформі зазначила, що час підготовку до переходу на Е-10 час точно був, і мережа використала його, аби законтрактувати відповідне пальне та підготувати персонал.

"Гадаю, це пальне буде навіть краще для українського ринку, тому що Європа давно додає біоетанол. Здорожчання бензину у зв'язку з переходом на Е-10 не прогнозуємо. Персонал, гаряча лінія проінформовані з усіх питань щодо цього", – розповіла Осипчук.

Вона також додала, що з досвіду минулого року (коли на певний період було введено стандарт Е-5 – ЕР), в мережі зростали продажі А-100, оскільки до нього біоетанол не додається, а нововедення тоді лякали споживачів. Втім, як зазначила керівник комунікацій SOCAR, на роботу двигуна додавання біоетанолу ніяк не впливає.

Як повідомлялося, обов'язкове додавання 5% біоетанолу до бензинів з октановим числом менше 98 було передбачено законом №3769-IX з 1 травня 2025 року. Виняток – пальне для потреб Міноборони, Держрезерву та для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів.

Метою прийняття закону зазначалося створення умов для виробництва та продажу біоетанолу в Україні через підвищення попиту з боку паливних компаній. Водночас, АЗС більше орієнтуються на імпорт бензину з біоетанолом, а не на підготовку його в межах країни, що, зокрема, пояснюється відсутністю умов для цього через військові ризики.

У грудні 2025 року Верховна Рада відтермінувала до 1 січня 2026 року накладення штрафів на виробників, імпортерів та продавців пального за порушення норми додавання не менше 5% біоетанолу у бензини автомобільні, фактично дозволивши продавати їх без біоетанолу. Це мережі робили на свій вибір. Втім, з 1 липня 2026 року має бути введений стандарт Е-10 – 7-10% біоетанолу в бензинах. Як прокоментував тоді "Енергореформі" директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, відтермінування парламентом штрафів за недотримання норми у 5% біоетанолу у бензинах допоможе забезпечити покритиття зростання попиту на пальне, оскільки закордонні постачальники мають обмежені можливості виробництва бензину Е-5 (у Європі поширений бензин Е-10).

У травні 2026 року власник і СЕО мережі АЗК UPG Володимир Петренко припускав, що вартість бензину з 1 липня 2026 року може зрости орієнтовно на 4 грн/л на фоні запровадження норми про обов'язковий вміст у ньому 7-10% біоетанолу.