Закупівлі нафти в Ірані здійснює лише Китай, інші країни виявляють обережність – глава Мінфіну США

Наразі лише КНР закуповує нафту в Ірану, інші країни побоюються можливого поновлення американських санкцій, заявив глава Мінфіну США Скотт Бессент.

"Дуже цікаво, що лише Китай купує її, причому він робив це ще тоді, коли ця нафта перебувала під санкціями", – сказав він в інтерв'ю Fox News.

За словами Бессента, Іран продає нафту КНР зі знижкою. Він стверджував, що потенційні покупці відмовляються від іранської нафти, побоюючись, що вона знову опиниться під санкціями.

"І це причина, чому іранці насправді ведуть переговори зі США", – підсумував міністр.

Він також позитивно відзначив зниження цін на нафту з моменту підписання меморандуму між США та Іраном і додав, що адміністрація стежитиме за зниженням цін у постачальників бензину.

22 червня стало відомо, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) надало до 21 серпня звільнення від санкційного режиму для угод щодо виробництва, продажу, постачання або відвантаження нафти, нафтохімічної продукції або нафтопродуктів іранського походження, разом з угодами за участю суден, що перебувають у санкційних списках.