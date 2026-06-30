Інтерфакс-Україна
Економіка
16:44 30.06.2026

Закупівлі нафти в Ірані здійснює лише Китай, інші країни виявляють обережність – глава Мінфіну США

1 хв читати
Закупівлі нафти в Ірані здійснює лише Китай, інші країни виявляють обережність – глава Мінфіну США

Наразі лише КНР закуповує нафту в Ірану, інші країни побоюються можливого поновлення американських санкцій, заявив глава Мінфіну США Скотт Бессент.

"Дуже цікаво, що лише Китай купує її, причому він робив це ще тоді, коли ця нафта перебувала під санкціями", – сказав він в інтерв'ю Fox News.

За словами Бессента, Іран продає нафту КНР зі знижкою. Він стверджував, що потенційні покупці відмовляються від іранської нафти, побоюючись, що вона знову опиниться під санкціями.

"І це причина, чому іранці насправді ведуть переговори зі США", – підсумував міністр.

Він також позитивно відзначив зниження цін на нафту з моменту підписання меморандуму між США та Іраном і додав, що адміністрація стежитиме за зниженням цін у постачальників бензину.

22 червня стало відомо, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) надало до 21 серпня звільнення від санкційного режиму для угод щодо виробництва, продажу, постачання або відвантаження нафти, нафтохімічної продукції або нафтопродуктів іранського походження, разом з угодами за участю суден, що перебувають у санкційних списках.

Теги: #нафта #іран #бессент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:37 29.06.2026
Ціни на нафту зростають на тлі ескалації між США та Іраном і уповільненням постачання через Ормузьку протоку

Ціни на нафту зростають на тлі ескалації між США та Іраном і уповільненням постачання через Ормузьку протоку

06:17 29.06.2026
США та Іран домовилися припинити взаємні атаки та провести переговори в Катарі – ЗМІ

США та Іран домовилися припинити взаємні атаки та провести переговори в Катарі – ЗМІ

01:45 29.06.2026
Трамп заявив, що США будуть змушені завдати нових ударів по Ірану у разі ескалації та порушень перемир'я

Трамп заявив, що США будуть змушені завдати нових ударів по Ірану у разі ескалації та порушень перемир'я

22:42 28.06.2026
Іран завдав ударів по Бахрейну та Кувейту на тлі загострення напруги навколо Ормузької протоки – ЗМІ

Іран завдав ударів по Бахрейну та Кувейту на тлі загострення напруги навколо Ормузької протоки – ЗМІ

03:04 28.06.2026
США знов завдали ударів по Ірану після атаки на комерційне судно

США знов завдали ударів по Ірану після атаки на комерційне судно

02:57 28.06.2026
США знов завдали ударів по Ірану після атаки на комерційне судно

США знов завдали ударів по Ірану після атаки на комерційне судно

00:15 27.06.2026
США завдали ударів по військових об'єктах Ірану у відповідь на атаку в Ормузькій протоці

США завдали ударів по військових об'єктах Ірану у відповідь на атаку в Ормузькій протоці

19:17 26.06.2026
Трамп назвав удар дронами по судну в Ормузькій протоці порушенням перемир’я з боку Ірану

Трамп назвав удар дронами по судну в Ормузькій протоці порушенням перемир’я з боку Ірану

01:23 24.06.2026
Сенат США схвалив резолюцію про виведення військ з бойових дій проти Ірану та обмеження воєнних повноважень Трампа

Сенат США схвалив резолюцію про виведення військ з бойових дій проти Ірану та обмеження воєнних повноважень Трампа

20:59 22.06.2026
Трамп заявив, що Іран погодиться на інспекції, що стосуються озброєння

Трамп заявив, що Іран погодиться на інспекції, що стосуються озброєння

ВАЖЛИВЕ

НКРЕКП відмовилася переглядати тариф "Укренерго" на передачу до зняття законодавчої колізії

"Нафтогаз" оголосив пропозицію про реструктуризацію євробондів -2026 на EUR600 млн та євробондів-2028 на $500 млн

Збереження облікової ставки НБУ 15% прогнозують сім членів КМП, четверо схиляються до 15,5-16% у найближчі місяці

Ціни на нафту зростають на тлі ескалації між США та Іраном і уповільненням постачання через Ормузьку протоку

План зовнішнього фінансування держбюджету-2026 забезпечений, 2027 рік ще має питання – Мінфін на URC 2026

ОСТАННЄ

Агровиробники з 1 липня зможуть оформити через ДАР безмитний експорт ріпаку

Рада підтримала законопроєкт про оцінку майна у повторному першому читанні

АЗК готові до продажу бензинів з 7-10% біоетанолу з 1 липня і не вбачають складнощів для споживачів

Обленерго почали повідомляти про можливе погіршення ситуації в енергосистемі

Повернення ЄС до імпорту російського газу неможливе – Єврокомісія

Законопроєкт про корпоратизацію "СхідГЗК" дозволить приєднати його до "Енергоатома" – Шмигаль

Спецграфіки аварійних відключень введено на Сумщині – обленерго

Рада прийняла за основу законопроєкт про сек'юритизацію та облігації з покриттям

НКРЕКП відмовилася переглядати тариф "Укренерго" на передачу до зняття законодавчої колізії

Україна може розвивати агросектор поза системою субсидій ЄС – Матернова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА