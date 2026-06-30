Інтерфакс-Україна
Економіка
15:53 30.06.2026

Обленерго почали повідомляти про можливе погіршення ситуації в енергосистемі

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Обленерго почали повідомляти про можливе погіршення ситуації в енергосистемі

Оператори системи розподілу (ОСР, обленерго) повідомляють про можливе посилення обмежень електропостачання на перший день липня, а також введення додаткових черг відключень на вечір вівторка, 30 червня, порівняно з анонсованими раніше, свідчить моніторинг Енергореформи.

Таким чином, "Запоріжжяобленерго" анонсує на середу можливе застосування з 15:00 до 22:00 графіків погодинних відключень (ГПВ) для населення в обсязі від 1 до 1,5 черги одночасно.

Також з 15:00 до 22:00 для промисловості та бізнесу прогнозується застосування графіків обмеження потужності (ГОП) у повному обсязі (5 черг).

Подібні обмеження заплановані й для промислових споживачів Вінницької області, для населення йдеться про відключення 1 черги.

"1 липня, з 15:00 та до 22:00 на Прикарпатті прогнозується застосування графіків обмежень для промисловості та побутових споживачів", – анонсує "Прикарпатяобленерго".

Отже, період відключень в середу може збільшитися на 2 години порівняно з анонсованим на вівторок, коли "Укренерго" планувала обмеження електропостачання з 17:00 до 22:00 для промисловості та бізнесу, а також для населення в усіх регіонах України. Передбачалося, що населення у вівторок відключатимуть в цей же час обсягом від 0,5 до 1 черги.

Водночас низка ОСР наразі повідомляє про введення на вечір додаткових черг. Так, попередньо "Чернігівобленерго" мало відключати населення в рамках однієї черги з 17:00 до 20:00, але уточнило, що до неї додасться ще одна черга з 19:00 до 22:00.

Уточнений прогноз "Миколаївобленерго" передбачає також відключення 2 черг різними проміжками часу в період з 16:30 до 22:30.

Подібна ситуація на Черкащині, де також планують задіяти 2 черги з 17:00 до 22:00. На Рівненщині планують в такий же період відключати 1,5 черги.

Водночас, як повідомлялося раніше, на Сумщині протягом дня на певні проміжки часу вводили графіки аварійних відключень, які по обіді були замінені ще жорсткішими – спецграфіками аварійних відключень.

Причиною застосування обмежень "Укренерго" називає вкрай спекотну погоду на тлі дефіциту потужності внаслідок атак РФ.

 

Теги: #укренерго #відключення #енергетика

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