Інтерфакс-Україна
Економіка
15:32 30.06.2026

Повернення ЄС до імпорту російського газу неможливе – Єврокомісія

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Повернення ЄС до імпорту російського газу неможливе – Єврокомісія

У Євросоюзі діє законодавство щодо забезпечення енергетичної незалежності RePowerEU, відповідно до якого Європа відмовляється від енергоносіїв з РФ, зокрема газу, заявила представниця Єврокомісії (ЄК) Анна-Кайса Ітконен.

"Відновлення імпорту російського газу до Європейського Союзу? Ні, це неможливо. У нас діє законодавство RePowerEU", – сказала речниця у вівторок на брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на запитання щодо міркувань деяких європейських політичних сил про те, що слід повернутися до споживання газу з РФ.

"Саме цього місяця подолано ще один важливий етап: набула чинності заборона на трубопровідний газ за короткостроковими контрактами", – додала Ітконен.

Вона зазначила, що "наступні етапи відбудуться відповідно в січні та вересні наступного року".

"Тобто це чинний закон. Повернутися назад неможливо. І ми дуже чітко заявили про це на політичному рівні, що не повернемося до російських енергоносіїв. Навпаки, ми зараз у процесі диверсифікації (постачань – ІФ-У) та відмови від них без жалю", – підсумувала представниця ЄК.

Теги: #газ #єс #рф

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