Інтерфакс-Україна
Економіка
15:24 30.06.2026

Законопроєкт про корпоратизацію "СхідГЗК" дозволить приєднати його до "Енергоатома" – Шмигаль

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Законопроєкт про корпоратизацію "СхідГЗК" дозволить приєднати його до "Енергоатома" – Шмигаль
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Верховна Рада України у вівторок підтримала у першому читанні внесений урядом законопроєкт "Про акціонерне товариство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат (СхідГЗК)" № 15122 від 1 квітня 2026 року.

"Документ розроблено з метою визначення правових, економічних та організаційних засад утворення, функціонування й особливостей формування статутного капіталу акціонерного товариства "СхідГЗК"шляхом перетворення державного підприємства у господарське товариство", – зазначили у комітеті енергетики та ЖКП парламенту у Телеграм-каналі у вівторок.

Як стверджують в енергокомітеті, корпоративна реформа дозволить удосконалити систему управління підприємством, посилити механізми контролю та ризик-менеджменту, забезпечити довгострокове стратегічне планування розвитку, а також створити умови для залучення висококваліфікованих фахівців.

Своєю чергою за словами першого віце-прем'єра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля, документ передбачає процедуру перетворення державного підприємства "СхідГЗК" на акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.

"Надалі це дозволить приєднати "СхідГЗК" до НАЕК "Енергоатом" і реалізувати стратегію створення вертикально інтегрованого холдингу, що контролює увесь технологічний цикл: від видобутку та виробництва уранового концентрату до генерації електроенергії", – написав він у Телеграм-каналі у вівторок.

Також законопроєкт вносить зміни до законодавства в частині введення мораторію на банкрутство та примусове виконання рішень щодо майна підприємства, доповнив Шмигаль.

Згідно з інформацією на сайті підприємства, "СхідГЗК" входить до десятки найбільших виробників урану (2% світового видобутку) і є єдиним в Україні підприємством, що забезпечує видобуток уранової руди і виробництво концентрату природного урану. Підприємство забезпечує до 40% потреб в урані українських атомних станцій. Стратегічна мета – 100% забезпечення потреб вітчизняної ядерної енергетики в урановій сировині.

 

 

Теги: #енергоатом #східгзк #енергетика

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