Інтерфакс-Україна
Економіка
14:15 30.06.2026

Спецграфіки аварійних відключень введено на Сумщині – обленерго

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Спецграфіки аварійних відключень введено на Сумщині – обленерго

У частині Сумщини командою НЕК "Укренерго" введено спеціальні графіки аварійних відключень (СГАВ) обсягом три черги, повідомило "Сумиобленерго".

Там нагадали, що СГАВ – комплекс заходів, спрямований на оперативне розвантаження енергосистеми у значних обсягах, які реалізуються відключенням ліній 35-110 кВ, а також трансформаторів і секцій шин на підстанціях 35-110 кВ.

Вони вводяться та відміняються за спеціальною командою диспетчера "Укренерго", повідомити споживачів про тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ (графіки аварійних відключень) і СГАВ – неможливо.

"Сумиобленерго" зазначило, що складна ситуація зі світлом – наслідок збройної агресії росії та підвищення температури повітря.

Перед цим кілька хвиль графіків аварійних відключень

 

Теги: #сумиобленерго #укренерго #відключення

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