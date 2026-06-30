Спецграфіки аварійних відключень введено на Сумщині – обленерго

У частині Сумщини командою НЕК "Укренерго" введено спеціальні графіки аварійних відключень (СГАВ) обсягом три черги, повідомило "Сумиобленерго".

Там нагадали, що СГАВ – комплекс заходів, спрямований на оперативне розвантаження енергосистеми у значних обсягах, які реалізуються відключенням ліній 35-110 кВ, а також трансформаторів і секцій шин на підстанціях 35-110 кВ.

Вони вводяться та відміняються за спеціальною командою диспетчера "Укренерго", повідомити споживачів про тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ (графіки аварійних відключень) і СГАВ – неможливо.

"Сумиобленерго" зазначило, що складна ситуація зі світлом – наслідок збройної агресії росії та підвищення температури повітря.

Перед цим кілька хвиль графіків аварійних відключень