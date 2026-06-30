Рада прийняла за основу законопроєкт про сек'юритизацію та облігації з покриттям

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №15172 "Про сек’юритизацію та облігації з покриттям", який передбачає запровадження нових довгострокових фінансових інструментів та розширення можливостей банків із залучення ресурсів для кредитування.

За відповідне рішення проголосували 255 народних депутатів за мінімально необхідних 226 голосів.

"Цей законопроєкт про передачу кредитних ризиків, рефінансування, вивільнення балансу банків і залучення додаткових інвестицій", – сказав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, представляючи документ у Верховній Раді.

Сек’юритизація та облігації з покриттям дадуть фінансовим установам змогу вивільняти баланси від кредитних позицій і залучати додаткову ліквідність в Україні та з-за кордону для видачі нових позик.

Гетманцев зазначив, що впровадження цих інструментів може забезпечити залучення близько 150 млрд грн упродовж п’яти років та сприяти розвитку фондового ринку.

Одним із напрямів використання довгострокових ресурсів має стати іпотечне кредитування. Це дасть змогу розширити фінансування житла на строк від 25 років, зокрема, для внутрішньо переміщених осіб і громадян, чиє житло було зруйноване внаслідок війни.

Законопроєкт також передбачає адаптацію українського фінансового законодавства до регламентів і директив Європейського Союзу та відповідає програмам Міжнародного валютного фонду і Світового банку, який підтримує документ та очікує, що його ухвалення дасть потужний поштовх розвитку фондового ринку.

Як повідомлялося, голова НКЦПФР Олексій Семенюк у лютому заявив, що комісія планує домогтися ухвалення закону про сек’юритизацію вже цього року та забезпечити запуск відповідних механізмів, зокрема SPV і випуску забезпечених активами цінних паперів.