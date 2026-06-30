Інтерфакс-Україна
Економіка
13:08 30.06.2026

НКРЕКП відмовилася переглядати тариф "Укренерго" на передачу до зняття законодавчої колізії

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НКРЕКП відмовилася переглядати тариф "Укренерго" на передачу до зняття законодавчої колізії
Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), відмовилася переглядати тариф НЕК "Укренерго" на передачу з 1 липня до зняття законодавчої колізії, яка виникла після прийняття закону про market coupling і яка унеможливлює виплату компенсацій "зеленій" генерації з тарифу системного оператора.

Відповідне рішення прийняте на засіданні енергорегулятора у вівторок, яке транслювалося онлайн, передає кореспонднет "Енергореформи".

Як прокоментував голова НКРЕКП Юрій Власенко, члени комісії вирішили не голосувати за перегляд тарифу до урегулювання законодавчих норм, оскільки дійшли висновку, що не мають відповідних на те підстав.

"Кримінальні справи не потрібні нікому. Життя і так нелегке", – зауважив Власенко.

Теги: #нкрекп #укренерго #зелена_енергетика #енергетика

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