Україна може розвивати агросектор поза системою субсидій ЄС – Матернова

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Україна може використовувати свої переваги в аграрному секторі у відносинах із третіми країнами і не брати участі в системі субсидій, що діє в ЄС, вважає посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"На мою думку, є достатньо можливостей винести сільське господарство за дужки і дати Україні змогу використовувати свої конкурентні переваги в аграрному секторі у відносинах із третіми країнами, не беручи участі в системі субсидій, що діє в ЄС, а потім подивитися, як ситуація розвиватиметься протягом кількох років", – сказала вона під час спеціальної дискусії Київського безпекового форуму "Відновлення України: розмови чи дії?", присвяченій підсумкам Конференції з відновлення України.

Водночас Матернова додала, що у вступі України до ЄС не буде жодних поступок стосовно виконання фундаментальних критеріїв членства в ЄС, зокрема у сферах верховенства права, ринкової економіки, статистики та фінансового контролю.

"Гадаю, що в усьому іншому нам, обом сторонам, потрібно знайти спосіб побудувати європейський дім майбутнього. Я маю на увазі, що це не обов’язково позиція Брюсселя. Це те, що я думаю, живучи в цій країні: я вважаю, що наше майбутнє тісно пов’язане, і це також стане стратегічним кроком, вибором і водночас дилемою для Європи – як поводитися з країною, яка не є лише стороною-одержувачем", – зазначила посол.