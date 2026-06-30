Інтерфакс-Україна
Економіка
11:29 30.06.2026

Україна у 2025р спожила 80,2 млрд кВт*год, або 64% е/е від обсягу 2021р

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Україна у 2025р спожила 80,2 млрд кВт*год, або 64% е/е від обсягу 2021р

За минулий рік загальне споживання електроенергії в Україні становило 80,2 млрд кВт*год, що на 3,6% менше порівняно з 2024 роком та на 36,2% порівняно з 2021 роком до повномасштабної війни, повідомив аналітичний центр DIXI Group з посиланням на дані енергорегулятора НКРЕКП у вівторок.

"Із цього обсягу 51,1 млрд кВт*год спожили непобутові споживачі, 29,1 млрд кВт*год – побутові", – уточнили в центрі.

В DIXI Group пояснили, що після початку війни обсяги споживання електроенергії в Україні суттєво скоротилися. Якщо у 2021 році загальне споживання становило 125,7 млрд кВт*год, то у 2022-му воно зменшилося до 86,1 млрд кВт*год, або на 31,5%. У наступні роки показник залишався відносно стабільним у межах 80-83 млрд кВт*год на рік.

Загалом у 2025 році споживання електроенергії було на 45,5 млрд кВт*год нижчим порівняно з довоєнним 2021 роком. Така динаміка свідчить, що попит на електроенергію не лише не повернувся до рівнів, що спостерігалися до початку війни, а й продовжує поступово зменшуватись.

При цьому найбільше скорочення відбулося серед непобутових споживачів, передусім промисловості та бізнесу: у 2025 році вони використали 51,1 млрд кВт*год електроенергії, що на 41,5% менше, ніж у 2021 році. Для побутових споживачів зниження за цей період становило 24,1% – з 38,3 млрд кВт*год до 29,1 млрд кВт*год.

Якщо до повномасштабного вторгнення на непобутових споживачів припадало 69,5% загального попиту на електроенергію, то у 2025 році їхня частка становила 63,7%. Водночас частка побутових споживачів зросла з 30,5% до 36,3%.

"Серед факторів, які могли впливати на попит на електроенергію, – руйнування енергетичної та промислової інфраструктури, втрата контролю над частиною територій, внутрішнє переміщення та виїзд населення за кордон, зниження ділової активності, а також вимушені відключення електропостачання", – зазначили в DiXi Group.

Водночас останніми роками в Україні активно розвивається розподілена генерація і ця тенденція є стійкою. Домогосподарства та бізнес дедалі частіше інвестують у власні СЕС та інші джерела резервного живлення, що дає змогу частково покривати власні потреби в електроенергії та зменшувати обсяги її споживання з мережі, доповнили в центрі.

Теги: #dixi_group #нкрекп #електроенергія #енергетика

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