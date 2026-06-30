Інтерфакс-Україна
Економіка
11:13 30.06.2026

Міненерго розраховує на додаткові потужності для мінімізації дефіциту е/е – Шмигаль

2 хв читати
Міненерго розраховує на додаткові потужності для мінімізації дефіциту е/е – Шмигаль
Фото: https://t.me/energyofukraine

Міністерство енергетики України розраховує на введення додаткової генеруючої потужності для стабільного проходження пікових періодів споживання та мінімізації дефіциту електроенергії, викликаний аномальною спекою в Європі, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

Як він зазначив у своєму телеграм, з цією метою відповідним службам та енергокомпаніям доручено розглянути питання оптимізації графіків ремонтної кампанії на енергоблоках АЕС, прискорити введення в роботу блоків ТЕС загальною потужністю не менше 300 МВт, а також посилити залучення в роботу когенераційних установок, зокрема газової генерації.

За словами глави Міненерго, він чекає на пропозиції щодо подальшої лібералізації умов для ефективної роботи КГУ.

Шмигаль також наголосив на активнішому використанні установок зберігання енергії та збільшенні доступної потужності системи для підключень орієнтовно на 300 МВт.

Крім того, він вважає за необхідне збільшити обсяги імпорту електроенергії, в тому числі державними підприємствами.

"Енергетики сьогодні роблять усе можливе, аби забезпечити стабільність енергосистеми. Але наскільки ситуація буде критичною – залежить від кожного з нас. Пам’ятаємо, що розумне споживання електроенергії у пікові години (17:00-22:00) є важливим внеском кожного у забезпечення надійного електропостачання", – наголосив віцепрем’єр-міністр енергетики.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" вперше за тривалий час анонсувала графіки відключень е/е для бізнесу та населення на вівторок, 30 червня. Вони розраховані на період з 17:00 до 22:00. Причиною запровадження графіків назвали аномальну спеку на тлі руйнувань енергосистеми РФ.

Зі свого боку ексглава "Укренерго" Володимир Кудрицький у своєму Facebook зазначив, що "ці відключення поки не несуть для українських споживачів якихось нових надзвичайних випробувань, тож приводів для паніки наразі немає".

За його словами, бізнесу на цьому тижні буде важче, ніж побутовим споживачам, для яких прогнозується одна черга відключень на вечірній час.

Основною причиною відключень він назвав різке зростання споживання через спеку (кондиціювання приміщень) на тлі низьких запасів води у водосховищах Дніпра і Дністра для ГЕС, зниженої спроможності СЕС, які в сильну спеку менш ефективні, розпалу ремонтної кампанії на АЕС. Головна ж проблема – це, за його словами, величезна кількість пошкоджених чи зруйнованих РФ енергоблоків великих вугільних, газових електростанцій та ГЕС.

Водночас Кудрицький зауважив, що цю ситуацію можна було б пом’якшити чи взагалі уникнути відключень, якби держава давала можливість активніше підключати розподілену генерацію, а на вечірній пік –  максимально залучати імпорт з ЄС. Кудрицький зазначив, що прайскепи (15 тис. грн/МВт*год) обмежують імпорт, оскільки ціна в Європі зросла.

Теги: #міненерго #електроенергія #дефіцит #шмигаль #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:51 29.06.2026
У Полтавській області через атаку безпілотників на АЗС травмована людина, також є часткові знеструмлення – ОВА

У Полтавській області через атаку безпілотників на АЗС травмована людина, також є часткові знеструмлення – ОВА

14:16 27.06.2026
Міненерго прозвітувало з URC 2026 про EUR550 млн міжнародної підтримки до зими та 28 угод на EUR2 млрд на розвиток

Міненерго прозвітувало з URC 2026 про EUR550 млн міжнародної підтримки до зими та 28 угод на EUR2 млрд на розвиток

19:01 26.06.2026
Україна прискорить створення фінансових інструментів, що дозволять залучити кошти в енергетичну галузь

Україна прискорить створення фінансових інструментів, що дозволять залучити кошти в енергетичну галузь

17:32 26.06.2026
Обладнання з Ризької ТЕЦ-2 після демонтажу піде на підтримку Києва та Харкова – Міненерго

Обладнання з Ризької ТЕЦ-2 після демонтажу піде на підтримку Києва та Харкова – Міненерго

12:27 26.06.2026
Доходи російського бюджету залишаються на 30% нижчими, ніж рік тому, – Власюк

Доходи російського бюджету залишаються на 30% нижчими, ніж рік тому, – Власюк

07:09 26.06.2026
В Одеській області через атаку РФ пошкоджено енергетичну інфраструктуру Вилківської громади, постраждала людина – РДА

В Одеській області через атаку РФ пошкоджено енергетичну інфраструктуру Вилківської громади, постраждала людина – РДА

00:09 26.06.2026
Американська GE Vernova надасть ДТЕК нову парогазову електростанцію 650 МВт – меморандум

Американська GE Vernova надасть ДТЕК нову парогазову електростанцію 650 МВт – меморандум

23:15 25.06.2026
ДТЕК та GE Vernova підписали меморандум про нову парогазову електростанцію потужністю 650 МВт, яка посилить один з українських об'єктів генерації

ДТЕК та GE Vernova підписали меморандум про нову парогазову електростанцію потужністю 650 МВт, яка посилить один з українських об'єктів генерації

22:35 25.06.2026
Свириденко обговорила з Туском співпрацю в енергетиці та участь польського бізнесу у відновленні України

Свириденко обговорила з Туском співпрацю в енергетиці та участь польського бізнесу у відновленні України

22:11 25.06.2026
Україна та ЄБРР підписали угоду на 90 млн євро для посилення захисту енергосистеми та формування резервів обладнання

Україна та ЄБРР підписали угоду на 90 млн євро для посилення захисту енергосистеми та формування резервів обладнання

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" оголосив пропозицію про реструктуризацію євробондів -2026 на EUR600 млн та євробондів-2028 на $500 млн

Збереження облікової ставки НБУ 15% прогнозують сім членів КМП, четверо схиляються до 15,5-16% у найближчі місяці

Ціни на нафту зростають на тлі ескалації між США та Іраном і уповільненням постачання через Ормузьку протоку

План зовнішнього фінансування держбюджету-2026 забезпечений, 2027 рік ще має питання – Мінфін на URC 2026

URC 2026 у Гданську стала найбільшою та найпрактичнішою – глава Мінекономіки

ОСТАННЄ

"Нафтогаз" оголосив пропозицію про реструктуризацію євробондів -2026 на EUR600 млн та євробондів-2028 на $500 млн

ЄІБ надасть Airbus кредит на рекордну суму в EUR3 млрд

Кількість "єдинорогів" у світі у 2025 році зросла на 5,3% і досягла рекордного рівня

Промислові теплові насоси стають елементом енергонезалежності та кліматичної стійкості бізнесу – RSE Group Ukraine

На порталі "Дія" доступна можливість вибору органу державного архітектурно-будівельного контролю

"Фокстрот" відкрив новий магазин у Чорткові та оновив локацію у Дніпрі

Борг держави перед банками за "5-7-9%" може сягнути 10 млрд грн до кінця року – НБУ

У Єврокомісії радять Україні розвивати європейську колію для сполучення з ЄС

НКРЕКП збільшить тариф на передачу "Укренерго" за умови усунення Радою законодавчої колізії

Уряд затвердив порядок використання коштів ЄС за програмою Ukraine Support Loan, передбачив моніторинг, контроль, аудит та звітування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА