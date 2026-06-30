Міненерго розраховує на додаткові потужності для мінімізації дефіциту е/е – Шмигаль

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Міністерство енергетики України розраховує на введення додаткової генеруючої потужності для стабільного проходження пікових періодів споживання та мінімізації дефіциту електроенергії, викликаний аномальною спекою в Європі, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

Як він зазначив у своєму телеграм, з цією метою відповідним службам та енергокомпаніям доручено розглянути питання оптимізації графіків ремонтної кампанії на енергоблоках АЕС, прискорити введення в роботу блоків ТЕС загальною потужністю не менше 300 МВт, а також посилити залучення в роботу когенераційних установок, зокрема газової генерації.

За словами глави Міненерго, він чекає на пропозиції щодо подальшої лібералізації умов для ефективної роботи КГУ.

Шмигаль також наголосив на активнішому використанні установок зберігання енергії та збільшенні доступної потужності системи для підключень орієнтовно на 300 МВт.

Крім того, він вважає за необхідне збільшити обсяги імпорту електроенергії, в тому числі державними підприємствами.

"Енергетики сьогодні роблять усе можливе, аби забезпечити стабільність енергосистеми. Але наскільки ситуація буде критичною – залежить від кожного з нас. Пам’ятаємо, що розумне споживання електроенергії у пікові години (17:00-22:00) є важливим внеском кожного у забезпечення надійного електропостачання", – наголосив віцепрем’єр-міністр енергетики.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" вперше за тривалий час анонсувала графіки відключень е/е для бізнесу та населення на вівторок, 30 червня. Вони розраховані на період з 17:00 до 22:00. Причиною запровадження графіків назвали аномальну спеку на тлі руйнувань енергосистеми РФ.

Зі свого боку ексглава "Укренерго" Володимир Кудрицький у своєму Facebook зазначив, що "ці відключення поки не несуть для українських споживачів якихось нових надзвичайних випробувань, тож приводів для паніки наразі немає".

За його словами, бізнесу на цьому тижні буде важче, ніж побутовим споживачам, для яких прогнозується одна черга відключень на вечірній час.

Основною причиною відключень він назвав різке зростання споживання через спеку (кондиціювання приміщень) на тлі низьких запасів води у водосховищах Дніпра і Дністра для ГЕС, зниженої спроможності СЕС, які в сильну спеку менш ефективні, розпалу ремонтної кампанії на АЕС. Головна ж проблема – це, за його словами, величезна кількість пошкоджених чи зруйнованих РФ енергоблоків великих вугільних, газових електростанцій та ГЕС.

Водночас Кудрицький зауважив, що цю ситуацію можна було б пом’якшити чи взагалі уникнути відключень, якби держава давала можливість активніше підключати розподілену генерацію, а на вечірній пік – максимально залучати імпорт з ЄС. Кудрицький зазначив, що прайскепи (15 тис. грн/МВт*год) обмежують імпорт, оскільки ціна в Європі зросла.