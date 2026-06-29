ЄІБ надасть Airbus кредит на рекордну суму в EUR3 млрд

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть Airbus кредит у розмірі EUR3 млрд для зміцнення промислової бази Європи та її технологічної переваги в аерокосмічних інноваціях, йдеться в пресрелізі ЄІБ.

Це найбільший корпоративний кредит в історії банку.

Перший транш становитиме EUR1 млрд і буде спрямований на підтримку НДДКР у європейській аерокосмічній промисловості.

Фінансування від ЄІБ підтримає заплановані Airbus на період до 2030 року інвестиції в передові технології та інтегровані системи для цивільної авіації, а також оборонні системи та системи безпеки, включно з проєктами у Франції, Німеччині та Іспанії.

Кредит надається в рамках ініціативи TechEU, спрямованої на прискорення інвестицій у критично важливі технології та підвищення промислово-технологічної конкурентоспроможності Євросоюзу.