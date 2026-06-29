Промислові теплові насоси стають елементом енергонезалежності та кліматичної стійкості бізнесу – RSE Group Ukraine

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Теплові насоси можуть стати справжнім трендом для України не лише в контексті побутового опалення, а й для промислового та комерційного секторів як частина енергосистеми підприємства та альтернатива використання природного газу, вважає директорка RSE Group Ukraine Ганна Позднякова.

"У Європі теплові насоси дедалі частіше розглядають не просто як альтернативу традиційному опаленню, а як інструмент енергетичної безпеки та управління витратами. Для України це особливо актуально, тому що бізнесу потрібно одночасно знижувати залежність від палива, підвищувати ефективність споживання енергії та забезпечувати стабільність технологічних процесів", – зазначила Позднякова у коментарі порталу "Енергореформа".

Як повідомляла Енергореформа з посиланням на дані ресурсу Global 100 RE Ukraine та Європейської асоціації теплових насосів (EHPA), продажі теплових насосів у 2025 році у 21 країні Європи зросли на 13% і досягли 2,88 млн одиниць. За оцінкою асоціації, така їхня кількість дозволила замістити приблизно 2,5 млрд куб. м скрапленого природного газу та уникнути приблизно EUR9,7 млрд витрат на імпорт енергоресурсів. Зростання продажів після періоду спаду там пояснили поступовим відновлення імнтересу до технологій електрифікації тепла, підвищення енергоефективності та зменшення залежності від викопного палива.

За словами Позднякової, у промисловості України теплові насоси можуть бути частиною ширшої енергетичної системи підприємства: разом із когенерацією, системами накопичення енергії, утилізацією тепла та цифровим управлінням. Такий підхід дозволяє використовувати надлишкове або низькопотенційне тепло, виробляти гарячу воду, тепло або холод і підвищувати загальну ефективність роботи об'єкта.

"Окремо важливо, що теплові насоси – це не лише про опалення взимку. Аномальна спека, яку зараз переживає Європа і яка дедалі відчутніше впливає й на Україну, показує інший бік проблеми: потрібно не тільки виробляти тепло, а й ефективно забезпечувати охолодження", – пояснила експертка.

Вона також звернула увагу, що водночас перехід на такі технології дозволяє поступово зменшувати використання газу, а отже і викиди CO₂ та інших парникових газів, які посилюють кліматичні зміни й роблять хвилі спеки частішими та небезпечнішими.

Як зауважила Позднякова, це повністю відповідає європейському курсу на кліматичну нейтральність до 2050 року.

На її думку, важливим є й вибір холодоагенту: аби він мав мінімальний кліматичний вплив і нульовий потенціал руйнування озонового шару, що відповідає логіці європейських екологічних стандартів.

"Для виробництва, логістики, ритейлу, агросектору чи муніципальних об'єктів це вже не питання комфорту. У спеку стабільна робота систем охолодження напряму впливає на безперервність процесів, збереження продукції, умови праці та загальну стійкість об'єкта", – наголосила експертка.

При цьому Позднякова додала, що розвиток цього сегменту в Україні залежатиме від готовності бізнесу переходити від точкових рішень до комплексного енергетичного планування.

"Після масових викликів для енергосистеми українські підприємства значно прагматичніше оцінюють інвестиції в енергоефективність. Рішення має не просто "економити", а працювати в системі: забезпечувати прогнозовану економіку, інтегруватися з іншими джерелами енергії та давати об'єкту більшу автономність. Саме тому промисловий сегмент теплових насосів в Україні має суттєвий потенціал", – підсумувала директорка RSE Group Ukraine.

Як повідомлялося, RSE s.r.o. – міжнародна інжинірингова компанія з власним виробничим майданчиком у м. Брно (Чехія), що спеціалізується на рішеннях для енергетичної стійкості та децентралізації. Компанія забезпечує повний цикл послуг "під ключ": від модульних когенераційних станцій і мобільних електростанція до промислових теплових насосів (COP до 8) та акумуляторних систем (BESS).