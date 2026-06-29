Інтерфакс-Україна
Економіка
17:14 29.06.2026

На порталі "Дія" доступна можливість вибору органу державного архітектурно-будівельного контролю

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На порталі "Дія" доступна можливість вибору органу державного архітектурно-будівельного контролю

На порталі "Дія" стала доступною можливість вибору органу державного архітектурно-будівельного контролю під час подання документів щодо об’єктів класу наслідків СС1 та СС2, повідомляє пресслужба Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ).

Відтепер на порталі замовники будівництва можуть самостійно обирати орган, який розглядатиме їхню заяву, – місцевий орган Державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК), якому делеговано повноваження на території громади, де розташований об’єкт будівництва або ДІАМ.

Така послуга стосується таких документів: повідомлень про початок підготовчих робіт; повідомлень про початок виконання будівельних робіт та внесення змін до них; декларацій про готовність об’єкта до експлуатації; дозволів на виконання будівельних робіт (для об’єктів класу наслідків СС2) та внесення змін до них; сертифікатів про прийняття об’єкта в експлуатацію (для об’єктів класу наслідків СС2).

Під час подання документів одним із обов’язкових кроків є вибір органу держархбудконтролю. Після підписання документ автоматично надходить на розгляд до обраного органу.

Така опція реалізована в межах урядової постанови, ухваленої наприкінці квітня цього року, і покликана підвищити прозорість та ефективність надання послуг у сфері будівництва.

Нагадаємо, на початку червня аналогічний механізм було впроваджено у ЦНАП під час подання повідомлень про початок будівельних робіт та декларацій про готовність об’єкта до експлуатації. За перший тиждень роботи до ДІАМ надійшло понад 100 документів щодо об’єктів у громадах, де повноваження делеговані органам місцевого самоврядування.

Теги: #діам #дабк #дія #будівництво

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