Інтерфакс-Україна
Економіка
16:23 29.06.2026

"Фокстрот" відкрив новий магазин у Чорткові та оновив локацію у Дніпрі

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"Фокстрот" відкрив новий магазин у Чорткові та оновив локацію у Дніпрі
Фото: Пресслужба Фокстрот

Омніканальний ритейлер "Фокстрот" 27 червня відкрив перший магазин у Чорткові Тернопільської області та модернізував магазин у Дніпрі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі ритейлера.

"Відкриття в нових містах і оновлення магазинів у звичних локаціях – це частина нашої стратегії бути ближчим до клієнта та створювати для нього сучасний і зручний спосіб покупки техніки. Ми продовжуємо інвестувати в розвиток мережі, нові формати, безбар’єрність і високий рівень сервісу, адже саме це формує довіру наших покупців", – зазначив CEO компанії Юрій Поліщук.

Новий "Фокстрот" у Чорткові розташувався на другому поверсі ТРЦ "Ареал Плаза" (вул. Шевченка, 19), що в цей же день відкрився у самому центрі міста. Магазин став ще одним прикладом компактного формату мережі, вперше представленого навесні цього року у ТЦ Обрій (с. Татарів). Торгова площа становить 239 кв. м, загальна – 301 кв. м. Оформлення виконане у брендовому стилі "вишиванки".

Попри невелику площу, магазин пропонує повний асортимент ключових категорій техніки та електроніки – від бюджетних моделей до преміальних новинок, включно зі смартфонами Apple, роботами-пилососами та іншими популярними товарами.

Окрему увагу Фокстрот традиційно приділяє безбар’єрності. У магазині облаштовано сучасний клієнтський хаб, адаптований для людей, що користуються кріслами колісними, а також місця для розміщення милиць і тростин. Сам магазин розташований у ТРЦ, обладнаному ліфтом, що забезпечує зручний доступ для маломобільних відвідувачів. Крім того, клієнти з порушенням слуху можуть скористатися онлайн-сервісом обслуговування жестовою мовою.

У Дніпрі модернізовано магазин у ТК "Провулок" (вул. Пастера, 6-А), який до цього працював десять років. На площі 600 кв. м оптимізовано планування торгового залу, розширено бренд-зони провідних виробників, створено більш комфортний та функціональний простір відповідно до актуальної концепції мережі. Під час реформату магазину також реалізовано безбар’єрні рішення, які вже стали стандартом для ритейлера.

"Фокстрот" – одна з найбільших в Україні омніканальних торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажу електроніки та побутової техніки. Упродовж 2025 року Фокстрот відкрив п’ять нових магазинів і ще п’ять модернізував. Наразі мережа Фокстрот об’єднує 127 магазинів у 68 містах України та продовжує розвивати омніканальну модель. Компанія системно впроваджує зміни, спрямовані на модернізацію бізнес-процесів, забезпечення доступності, покращення клієнтського досвіду. Значну увагу приділяє реалізації соціальних ініціатив, зокрема з допомоги Силам оборони України (загальна сума з 24 лютого 2022 р. – понад 57 млн грн) і дітям, що постраждали внаслідок російської агресії (ініціатива "Подаруй щасточку добра").

Згідно з даними Opendatabot, ТОВ "ФТД-Ритейл" (Київ), яке розвиває мережу, за підсумками 2025 року збільшило дохід на 28,7% порівняно з 2024 роком – до 19 млрд 153,233 млн грн, збільшила уп’ятеро чистий прибуток: 35 млн 225 тис. грн проти 6 млн 721. грн відповідно.

Засновниками омніканального ритейлера "Фокстрот" є українські бізнесмени Геннадій Виходцев та Валерій Маковецький

Теги: #дніпро #чортків #фокстрот

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