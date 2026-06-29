Інтерфакс-Україна
Економіка
14:25 29.06.2026

У Єврокомісії радять Україні розвивати європейську колію для сполучення з ЄС

2 хв читати
У Єврокомісії радять Україні розвивати європейську колію для сполучення з ЄС

Україні варто якнайшвидше розвивати інфраструктуру європейської колії, яка забезпечить фізичне сполучення української залізничної мережі з Європейським Союзом, заявила генеральна директорка з питань мобільності та транспорту Європейської комісії Магда Копчинська (Magda Kopczyńska) під час панельної дискусії на Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську (Польща).

"Це займе час, але я твердо вірю, що створення цього фізичного сполучення та інфраструктури матиме більше ніж символічне значення", – наголосила Копчинська, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Вона нагадала, що наразі будівництво євроколії в Україні лише розпочинається, зокрема реалізовано перші 23 км європейської колії від Чопу до Ужгорода, а зараз реалізується будівництво першої лінії до Львова. Н наступною метою має стати Одеса.

Як зазначила Копчинська, ці проєкти є частиною розширення Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), яка в перспективі має охопити всю Україну, щоб після завершення будівництва поїзди могли курсувати європейською колією без зміни візків і в майбутньому такі маршрути з’єднали всю Україну аж до Маріуполя.

За її словами, розвиток європейської колії матиме практичне значення і для післявоєнної відбудови України, адже залізнична інфраструктура буде необхідною для перевезення вантажів по всій території країни.

Заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста, який також брав участь у дискусії, наголосив, що розвиток європейської колії є не лише транспортним, а й безпековим проєктом, оскільки Росія має широку залізничну колію.

За його словами, війна навчила, що планування розвитку інфраструктури має відбуватися із врахуванням питання безпеки та військової мобільності.

Раніше під час бізнес-саміту "Україна-ЄС" у Брюсселі Копчинська повідомляла, що Європейський Союз зацікавлений у розширенні європейської залізничної мережі до Львова, Києва та Одеси з дотриманням безпеки перевезень. Тоді вона зазначала, що за останні 10 років відбулося усвідомлення необхідності продовження транспортних коридорів за межі ЄС, що стало основою розширення Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T) після 2022 року на Україну, зокрема до Одеси.

Під час URC 2026 віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомляв про залучення майже $18 млн міжнародної підтримки на проєкти "Укрзалізниці", які дають можливість посилити стійкість залізниці у воєнних умовах та продовжити її інтеграцію до європейської транспортної системи.

Теги: #urc_2026 #єк #вступ_в_єс #євроколія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:11 29.06.2026
Міжнародне фінансування та нові партнерства: стратегічні результати «Укрнафти» на URC-2026

Міжнародне фінансування та нові партнерства: стратегічні результати «Укрнафти» на URC-2026

13:19 28.06.2026
Minderoo Foundation надасть $500 тис. на розвиток проєкту "Безпечна школа" фундації Олени Зеленської

Minderoo Foundation надасть $500 тис. на розвиток проєкту "Безпечна школа" фундації Олени Зеленської

18:28 27.06.2026
План зовнішнього фінансування держбюджету-2026 забезпечений, 2027 рік ще має питання – Мінфін на URC 2026

План зовнішнього фінансування держбюджету-2026 забезпечений, 2027 рік ще має питання – Мінфін на URC 2026

17:34 27.06.2026
URC 2026 відзначилася першими шістьма меморандумами між компаніями з сектору ОПК

URC 2026 відзначилася першими шістьма меморандумами між компаніями з сектору ОПК

16:32 27.06.2026
Україні треба переосмислити бізнес-модель "Укрзалізниці" та індексувати вантажні тарифи – ЄБРР

Україні треба переосмислити бізнес-модель "Укрзалізниці" та індексувати вантажні тарифи – ЄБРР

14:16 27.06.2026
Міненерго прозвітувало з URC 2026 про EUR550 млн міжнародної підтримки до зими та 28 угод на EUR2 млрд на розвиток

Міненерго прозвітувало з URC 2026 про EUR550 млн міжнародної підтримки до зими та 28 угод на EUR2 млрд на розвиток

18:45 26.06.2026
Президенти України та Латвії обговорили співпрацю в оборонній сфері

Президенти України та Латвії обговорили співпрацю в оборонній сфері

14:27 26.06.2026
Кулеба підписав на URC 2026 меморандум про запуск ініціативи з безпеки та сполучності між Україною, ЄК та ЄІБ

Кулеба підписав на URC 2026 меморандум про запуск ініціативи з безпеки та сполучності між Україною, ЄК та ЄІБ

16:58 24.06.2026
Робоча група Ради ЄС у п'ятницю повторно розгляне питання оцінки результатів скринінгу кластерів 2-6 для України – ЗМІ

Робоча група Ради ЄС у п'ятницю повторно розгляне питання оцінки результатів скринінгу кластерів 2-6 для України – ЗМІ

12:16 19.06.2026
Зеленський закликав відкрити решту кластерів переговорів про вступ України до ЄС до кінця головування Кіпру

Зеленський закликав відкрити решту кластерів переговорів про вступ України до ЄС до кінця головування Кіпру

ВАЖЛИВЕ

Збереження облікової ставки НБУ 15% прогнозують сім членів КМП, четверо схиляються до 15,5-16% у найближчі місяці

Ціни на нафту зростають на тлі ескалації між США та Іраном і уповільненням постачання через Ормузьку протоку

План зовнішнього фінансування держбюджету-2026 забезпечений, 2027 рік ще має питання – Мінфін на URC 2026

URC 2026 у Гданську стала найбільшою та найпрактичнішою – глава Мінекономіки

ПриватБанк підписав угоди з ЄБРР та ЄІФ на URC 2026 для нових кредитів українському бізнесу на EUR1,2 млрд

ОСТАННЄ

НКРЕКП збільшить тариф на передачу "Укренерго" за умови усунення Радою законодавчої колізії

Уряд затвердив порядок використання коштів ЄС за програмою Ukraine Support Loan, передбачив моніторинг, контроль, аудит та звітування

Збереження облікової ставки НБУ 15% прогнозують сім членів КМП, четверо схиляються до 15,5-16% у найближчі місяці

ЕКА та польське KUKE підписали меморандум про взаєморозуміння

"Епіцентр" запустив цифрову платформу для B2B закупівель

Медіанні ціни на оренду квартир найбільше зростають у Запорізькій та Харківській областях – OLX

Повідомлено про підозру колишньому голові правління банку за незаконні банківські операції на 210 млн грн – генпрокурор

Ціни на нафту зростають на тлі ескалації між США та Іраном і уповільненням постачання через Ормузьку протоку

ЄБРР на URC 2026 підписав угоди про більш ніж EUR500 млн нового фінансування

ЄБРР підтримає реалізацію другої черги проєкту Power One

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА