У Єврокомісії радять Україні розвивати європейську колію для сполучення з ЄС

Україні варто якнайшвидше розвивати інфраструктуру європейської колії, яка забезпечить фізичне сполучення української залізничної мережі з Європейським Союзом, заявила генеральна директорка з питань мобільності та транспорту Європейської комісії Магда Копчинська (Magda Kopczyńska) під час панельної дискусії на Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську (Польща).

"Це займе час, але я твердо вірю, що створення цього фізичного сполучення та інфраструктури матиме більше ніж символічне значення", – наголосила Копчинська, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Вона нагадала, що наразі будівництво євроколії в Україні лише розпочинається, зокрема реалізовано перші 23 км європейської колії від Чопу до Ужгорода, а зараз реалізується будівництво першої лінії до Львова. Н наступною метою має стати Одеса.

Як зазначила Копчинська, ці проєкти є частиною розширення Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), яка в перспективі має охопити всю Україну, щоб після завершення будівництва поїзди могли курсувати європейською колією без зміни візків і в майбутньому такі маршрути з’єднали всю Україну аж до Маріуполя.

За її словами, розвиток європейської колії матиме практичне значення і для післявоєнної відбудови України, адже залізнична інфраструктура буде необхідною для перевезення вантажів по всій території країни.

Заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста, який також брав участь у дискусії, наголосив, що розвиток європейської колії є не лише транспортним, а й безпековим проєктом, оскільки Росія має широку залізничну колію.

За його словами, війна навчила, що планування розвитку інфраструктури має відбуватися із врахуванням питання безпеки та військової мобільності.

Раніше під час бізнес-саміту "Україна-ЄС" у Брюсселі Копчинська повідомляла, що Європейський Союз зацікавлений у розширенні європейської залізничної мережі до Львова, Києва та Одеси з дотриманням безпеки перевезень. Тоді вона зазначала, що за останні 10 років відбулося усвідомлення необхідності продовження транспортних коридорів за межі ЄС, що стало основою розширення Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T) після 2022 року на Україну, зокрема до Одеси.

Під час URC 2026 віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомляв про залучення майже $18 млн міжнародної підтримки на проєкти "Укрзалізниці", які дають можливість посилити стійкість залізниці у воєнних умовах та продовжити її інтеграцію до європейської транспортної системи.