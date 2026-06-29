Інтерфакс-Україна
Економіка
13:57 29.06.2026

НКРЕКП збільшить тариф на передачу "Укренерго" за умови усунення Радою законодавчої колізії

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НКРЕКП збільшить тариф на передачу "Укренерго" за умови усунення Радою законодавчої колізії
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розгляне питання щодо перегляду тарифу на послуги з передачі електричної енергії для НЕК "Укренерго", але лише за умови усунення Верховною Радою законодавчої колізії, яка виникла після прийняття закону про market coupling і яка унеможливлює виплату компенсацій "зеленій генерації" з тарифу системного оператора.

"Пропонуємо розглянути питання про прийняття постанови НКРЕКП (…) за умови усунення колізії щодо включення або заборони включення певних витрат оператора системи передачі в тариф на послуги з передачі е/е, шляхом внесення відповідних змін до законодавства", – вказано в обґрунтуванні НКРЕКП до проєкту відповідної постанови, яка винесена на засідання 30 червня.

Як повідомлялося з посиланням на члена енергокомітету Верховної Ради Андрія Жупанина, НКРЕКП наразі не може переглядати тариф "Укренерго" на передачу до відповідних змін у законодавство, які мають виправити помилку, допущену при прийнятті закону про об’єднання енергоринків України та Європи №4834-IX.

"У тексті закону (про market coupling – ІФ-У) ми написали норму, що у тариф "Укренерго" заборонено включати будь-які ПСО… Всім зрозуміло, що ця норма мала діяти з 1 січня 2030 року. Перелік норм закону, які починають діяти з цього часу був наведений в прикінцевих положеннях, і в цей перелік випадково забули додати норму про тариф "Укренерго", – написав Жупанин у Телеграм-каналі "Енергобудні".

Він пояснив, що цю норму секретаріат енергокомітету не включив у перелік технічно через брак часу і поспіх, оскільки, за його словами, від нього витребували фінальну редакцію закону терміново, і він не мав кількох днів на доопрацювання.

Жупанин також зазначив, що відповідна правка, яка має владнати проблему, вже проведена через комітет, але законопроєкт вже 1,5 місяці не може попасти до зали парламенту.

За його прогнозом, вона буде проголосована приблизно до кінця вересня, а до цього часу енергорегулятор не чіпатиме тариф НЕК.

Своєю чергою, як зазначила у коментарі "Енергореформі" пресслужба НКРЕКП, ситуація потребує уточнення, але вказала, що наразі у законодавстві фактично існує колізія між двома нормами: одна передбачає врахування витрат на виконання ПСО в тарифі НЕК "Укренерго", інша – навпаки не передбачає такого механізму.

Як повідомлялося, 26 травня НКРЕКП схвалила з 1 липня 2026 року тариф НЕК "Укренерго" на передачу е/е у розмірі 903,53 грн/МВт*год (без ПДВ), що на 21,62% вище чинного.

Перед цим "Укренерго" офіційно звернулася до національного регулятора НКРЕКП з проханням про перегляд тарифів на передачу та диспетчеризацію.

Підставами для перегляду тарифів "Укренерго" бачить кілька чинників. Зокрема, зростання курсів валют, яке створює додаткове фінансове навантаження на "Укренерго", в тому числі у контексті виконання передбачених чинним законодавством спеціальних обов’язків перед "зеленою" генерацією, ціна якої фіксується в євро.

З метою створення передумов для об’єднання ринку е/е України з ринками країн-членів ЄС Верховною Радою 7 квітня 2026 року було прийнято закон №4834-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики" (закон про market coupling). Вказаним документом були внесені зміни до закону "Про ринок електричної енергії" в частині врегулювання механізмів об’єднання українських ринків РДН/ВДР з європейськими відповідними ринками.

Теги: #нкрекп #тариф

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