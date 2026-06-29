Уряд затвердив порядок використання коштів ЄС за програмою Ukraine Support Loan, передбачив моніторинг, контроль, аудит та звітування

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Кабінет міністрів України затвердив порядок використання коштів спецпозики Європейського Союзу на підтримку оборонно-промислової спроможності України у 2026-2027 рр., передбачив моніторинг, контроль, аудит та звітування за їх використання, повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

"Уряд затвердив порядок використання коштів Європейського Союзу, залучених у межах спецпозики на підтримку оборонно-промислової спроможності України у 2026-2027 роках. Це дасть змогу спрямувати залучені від ЄС кошти на закупівлю зброї, військової техніки та обладнання для потреб українського війська", – написала вона у телеграм у понеділок.

Угоду про Ukraine Support Loan було підписано і ратифіковано наприкінці травня. Це кредитний інструмент Європейського Союзу обсягом до EUR90 млрд, розрахований на 2026-2027 рр. Із цієї суми EUR60 млрд буде спрямовано на оборонні потреби України. Вже цього року очікуються EUR28,3 млрд оборонної підтримки в межах Ukraine Support Loan.

Як наголосила Свириденко, європейські кошти спрямують не лише на імпорт озброєння, а й на пряме фінансування контрактів із українськими виробниками. Закупівлі проводитимуться, зокрема, через міжнародні організації за їхніми процедурами, що пришвидшить доставку важливих компонентів та готового озброєння.

За її словами, запроваджується моніторинг, контроль, аудит та звітування відповідно до вимог Європейського Союзу, що забезпечить прозоре та найбільш ефективне використання залучених коштів.