ЕКА та польське KUKE підписали меморандум про взаєморозуміння

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) та експортно-кредитне агентство Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE, Польща) 26 червня 2026 року підписали в Гданську меморандум про взаєморозуміння.

Як повідомляється на сайті ЕКА, підписання відбулася на майданчику AmberExpo за присутності міністра фінансів та економіки Польщі Анджея Доманського і міністра економіки України Олексія Соболева.

Документ фіксує намір сторін поглиблювати стратегічне партнерство, розширювати двосторонню торгівлю та посилювати інституційні й операційні можливості обох агентств. Документ також передбачає структуровану поетапну основу для майбутнього співробітництва, зокрема можливу участь KUKE у капіталі ЕКА, за умови дотримання законодавства обох країн і отримання всіх необхідних погоджень.

Зазначається, що співпраця між установами розпочалась у 2022 році. У лютому 2025 року сторони підписали угоду про конфіденційність, що створило правову основу для обміну інформацією та проведення процедур due diligence. ЕКА також пройшло комплаєнс-перевірку і підтвердило відповідність міжнародним стандартам у сферах AML/CTF та фінансового моніторингу.

"Підписаний меморандум між ЕКА України та KUKE відкриває можливості для ще тіснішої інституційної співпраці, обміну експертизою та спільного розвитку інструментів підтримки експорту. Особливо показово, що польська сторона розглядає можливість участі в капіталі українського агентства – це сильний сигнал довіри до українських інституцій та впевненості в економічному потенціалі нашої держави", – зазначив Соболев.

"KUKE співпрацює з ЕКА України з 2021 року. Сьогодні ми виводимо цей альянс на новий рівень. Угода між двома агентствами – це історичний крок, спрямований на поглиблення співробітництва в частині передачі компетенцій, обміну досвідом і, що особливо важливо, доповнений інвестицією в капітал, яка відкриє шлях до довгострокової стратегічної співпраці", – наголосив Домaньський.