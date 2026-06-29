Медіанні ціни на оренду квартир найбільше зростають у Запорізькій та Харківській областях – OLX

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Запорізька і Харківська області лідирують за зростанням медіанних цін на оренду квартир в Україні, у травні показники виросли у середньому більше як на 50%, повідомив портал "OLX Нерухомість".

"Найбільший відсотковий стрибок медіанних цін у всіх сегментах квартир зафіксовано у прифронтових областях – Харківській та Запорізькій. Водночас у західних та центральних регіонах, попри нижчі темпи приросту у відсотках, зберігається найвища вартість оренди в абсолютних цифрах, що підтверджує стабільно високий рівень цін у цих регіонах", – йдеться у повідомленні.

За даними OLX, медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у травні 2026 року порівняно з травнем минулого року найбільше зросла у Запорізькій області – на 60%, до 8 тис. грн/міс. Харківська область посідає другу позицію за цим показником – "плюс" 44%, до 6,5 тис. грн/міс.

Суттєве зростання також зафіксовано у Закарпатській області (на 31%, до 21,8 тис. грн/міс.), а також Івано-Франківській (на 29%, до 16 тис. грн /міс.) і Полтавській (на 25%, до 10 тис. грн/міс.).

На ринку оренди двокімнатних квартир вартість зросла найбільше у Харківській області – на 85%, до 12 тис. грн/міс. Далі йде Запорізька область зі зростанням на 69%, до 11 тис. грн/міс., Закарпатська – на 42%, до 26,4 тис. грн/міс., Тернопільська – на 28%, до 15,3 тис. грн/міс., Кіровоградська і Чернівецька – на 22%, до 11 тис. грн/міс. та 17,6 тис. грн/міс. відповідно.

Як повідомив "OLX Нерухомість", оренда трикімнатних квартир найбільше подорожчала також у Харківській області – на 67%, медіанна ціна станом на травень сягнула 15 тис. грн/міс. Ціна також виросла у Запорізькій області – на51%, до 13 тис. грн/міс., Кіровоградській – на 40%, до 14 тис. грн/міс., Полтавській та Івано-Франківській – на 36%, до 15 тис. грн/міс. і 19,7 тис. грн/міс. відповідно, та Київській області – на 32%, до 20 тис. грн/міс.