Інтерфакс-Україна
Економіка
10:51 29.06.2026

Повідомлено про підозру колишньому голові правління банку за незаконні банківські операції на 210 млн грн – генпрокурор

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Повідомлено про підозру колишньому голові правління банку за незаконні банківські операції на 210 млн грн – генпрокурор

Повідомлено про підозру колишньому голові правління банку за незаконні банківські операції на 210 млн грн, написав генпрокурор Руслан Кравченко у Телеграмі в понеділок.

"За даними слідства, голова правління одного з українських банків вступив у змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне "сприяння". Ціна таких "послуг" становила 0,15% від суми щомісячних операцій", – йдеться у дописі.

Генпрокурор стверджує, що це свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході.

"За даними слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн. За кожною операцією банкір отримував свою частку", – йдеться у дописі.

Кравченко наголосив, що задокументовано листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків.

"Колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Підприємець теж відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі", – повідомив генпрокурор.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Теги: #операції #підозра #банк #правління

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