Інтерфакс-Україна
Економіка
08:37 29.06.2026

Ціни на нафту зростають на тлі ескалації між США та Іраном і уповільненням постачання через Ормузьку протоку

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Ціни на нафту зростають на тлі ескалації між США та Іраном і уповільненням постачання через Ормузьку протоку

На тлі ескалації напруженості між США та Іраном і уповільнення постачання енергоносіїв через Ормузьку протоку ціни на нафту в понеділок зросли після кількох днів взаємних ударів, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 58 центів (0,8%) – до $72,57 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate зросла на 88 центів (1,3%) – до $70,11 за барель.

Минулого тижня Brent знизилася на 10,6%, зафіксувавши третє тижневе падіння, після того як постачання через протоку зросли до найвищого рівня з моменту початку війни США та Ізраїлю проти Ірану наприкінці лютого.

"Однак трафік відтоді сповільнився після нових атак на судна в протоці з четверга, включно з нафтовим танкером, пов'язаним із Катаром, що спричинило удари з боку США та Ірану в межах найгіршої ескалації з моменту підписання тимчасової мирної угоди", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, портал Axios з посиланням на високопосадового американського чиновника зазначав, що США та Іран досягли домовленості про тимчасове припинення взаємних атак на тлі загострення ситуації в районі Ормузької протоки, а також про проведення подальших переговорів у Катарі.

 

Теги: #нафта #іран #ціни #сша

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