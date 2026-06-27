План зовнішнього фінансування держбюджету-2026 забезпечений, 2027 рік ще має питання – Мінфін на URC 2026

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Забезпечення зовнішнього фінансування бюджету України та її оборонних потреб на цей та наступні роки були основною метою делегації Міністерства фінансів на Конференції з відновлення України URC 2026 у Гданську, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" та свідчить інформація з пресрелізів самого міністерства.

"2027 рік потребує додаткових рішень. Україна робить свою частину роботи – мобілізує внутрішні доходи, розширює податкову базу, бореться з ухиленням від оподаткування та тіньовою економікою. Але для збереження стійкості нам потрібна безперервна, передбачувана і скоординована підтримка партнерів", – наголосив міністр фінансів Сергій Марченко за день до офіційного відкриття URC на 17-му засіданні Керівного комітету Української платформи донорів, членами якої є 25 учасників, серед яких 7 міжнародних фінансових організацій.

За словами міністра, з урахуванням механізму ERA використання заморожених російських активів, підтримки ЄС в рамках Ukraine Facility та нової Позики на підтримку України (Ukraine Support Loan, USL), програми МВФ, а також допомоги Швеції, Норвегії, Японії, Світового банку та інших партнерів, потреби державного бюджету України на 2026 рік будуть покриті.

З початку цього року й до моменту старту URC 2026 було залучено $11,9 млрд. Вже під час Конференції було підписано документи про нову, найбільшу в історії стосунків з Україною операцію Світового банку на $3,39 млрд – Development Policy Operation (DPO-1 2026), в якій грантова частина складає $2,25 млрд, а також надійшов перший транш макрофінансової підтримки EUR3,2 млрд у рамках USL.

Також президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала надходження самим найближчим часом першого траншу з USL на оборонні потреби у розмірі EUR5,9 млрд, а Марченко уточнив, що ці гроші будуть враховані як компенсація оборонних витрат бюджету, які були зроблені на початку цього року.

"Водночас фінансування 2027 року ще не є повністю забезпеченим, тому подальша координація донорів залишається необхідною", – наголосили у Мінфіні.

Серед іншого Марченко вчергове закликав партнерів активізувати роботу з конфіскації безпосередньо заморожених російських активів, а не тільки доходів від них, що має стати не лише актом справедливості, а й суттєвим фінансовим ресурсом для відбудови.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Україна, за даними Мінфіна, залучила майже $180 млрд зовнішнього фінансування, а відповідно до Бюджетної декларації на 2027-2029 роки, схваленої урядом минулого тижня, сукупна потреба у зовнішньому фінансуванні у 2026-2029 роках становить $145,9 млрд доларів США.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", мова йде про пошук приблизно $20 млрд поки непокритого зовнішнього бюджетного фінансування на наступний рік та близько цієї ж суми для оборонного фінансування на цей рік, щоб забезпечити анонсоване підвищення грошового забезпечення.

В інтерв’ю "Суспільному" на полях URC 2026 Марченко уточнив, що ця реформа грошового забезпечення додатково потребує 65 млрд грн цього року та 130 млрд грн наступного.

Міністр також підкреслив, що за перші п’ять місяців 2026 року Україна продемонструвала належний рівень внутрішніх бюджетних надходжень. Зокрема, позитивну динаміку забезпечили вищі, ніж очікувалося, надходження від податку на прибуток підприємств, насамперед завдяки банківському сектору, а також від податку на доходи фізичних осіб, зокрема через зростання надходжень від військового збору.

Окремо Марченко відзначив роль внутрішнього ринку державних облігацій, який залишається важливим джерелом фінансування бюджету та підтверджує довіру громадян і бізнесу до держави.

На полях URC глава Мінфіну провів зустрічі із першим заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Деном Кацом, президентом Групи Світового банку Аджаєм Бангою, керуючою директоркою Світового банку з операційної діяльності Анною Б’єрде, віцепрезидентом Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у Європі, Латинській Америці та країнах Карибського басейну Альфонсо Гарсією Морою, керівником Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) Карло Монтічеллі, канцлеркою казначейства Великої Британії Рейчел Рівз та міністром фінансів Литви Кріступасом Вайтєкюнасом.

Марченко нагадав, що нещодавно Україна та МВФ досягли домовленості на рівні експертів щодо першого перегляду нової програми EFF на $8,1 млрд, що відкриває шлях до отримання другого траншу обсягом близько $690 млн після затвердження радою директорів МВФ. Для розгляду цього питання, яке очікується у першій половині липня, міністр вже підписав зі свого боку Лист про наміри та оновлений Меморандум про економічну та фінансову політику, який після підпису іншими представниками України днями буде направлений Фонду.

За підсумками зустрічей сторони підтвердили спільну налаштованість на подальше посилення фінансової стійкості України, продовження реформ та поглиблення міжнародної координації задля забезпечення економічної стабільності держави в умовах війни та прискорення її відновлення.

Також сторони обговорили нову операцію Development Policy Operation (DPO-1 2026), схвалену Радою директорів Світового банку 22 червня 2026 року. Її реалізація забезпечить надходження до державного бюджету України 3,35 млрд доларів США, з яких 1 млрд доларів США – позика DPO та 2,35 млрд доларів США – додатковий грант.

Під час зустрічі з Першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Кацом сторони обговорили реалізацію нової чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (EFF) обсягом 8,1 млрд доларів США.