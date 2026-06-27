Інтерфакс-Україна
Економіка
17:34 27.06.2026

URC 2026 відзначилася першими шістьма меморандумами між компаніями з сектору ОПК

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URC 2026 відзначилася першими шістьма меморандумами між компаніями з сектору ОПК
Фото: Дмитро Кошовий

Конференція з відновлення України URC 2026 у Гданську вперше за п’ять років проведення подібних конференцій мала додатковий п’ятий вимір – безпека та оборона: окрім окремої офіційної програми дискусійних панелей на полях конференції було підписано шість меморандумів про взаєморозуміння між українськими та зарубіжними компаніями.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", серед іншого український виробник дронів TAF Industries домовилася про співробітництво із Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) – найбільшим державним оборонним холдингом Польщі, а відомий розробник газотурбінних двигунів "Івченко Прогрес" зі складу холдингу "Українська оборонна промисловість" – із польськими Unimot S.A. та PZL Defence S.A.

Компанія PZL Defence була заснована у липні минулого року оборонною компанію PZL Sędziszów та неназваним українським виробником, і тоді ж відома польська енергогрупа Unimot оголосила про придбання 40% акцій нової компанії за 400 тис. злотих, тоді як частка PZL Sędziszów склала 10%, а українського партнера – 50%.

Також італійська Siralab Robotics, яка є одним провідних виробників безпілотних технологій в Італії, підписала меморандуми з ⁠українським розробником дронів та супутнього обладнання Skyassist та українським розробником безпілотного гелікоптера Ramzay.

Крім того український виробник наземних роботизованих комплексів (НКР) DevDroid попередньо домовився про співпрацю із норвезьким виробником озброєнь Kongsberg Defence & Aerospace, серед найвідомішої продукції якої ЗРК NASAMS та NOMAD.

Нарешті ще один відомий український виробник НРК та бойового модуля "Шабля" Roboneers підписав меморандум із німецьким розробником НРК та ARX Robotics GmbH.

Теги: #меморандум #urc_2026 #опк

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