Міненерго прозвітувало з URC 2026 про EUR550 млн міжнародної підтримки до зими та 28 угод на EUR2 млрд на розвиток

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Результатом Конференції з відновлення України URC 2026 у Гданську по напрямку енергетики стало понад EUR550 млн міжнародної підтримки для підготовки до наступної зими та 28 міжнародних угод про фінансування енергетичних проектів загальною вартістю майже EUR2 млрд, повідомив перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

"На Конференції URC 2026 ми ставили перед собою два основні завдання: залучення фінансової допомоги на оперативне відновлення й підготовку до зими, а також домовленості на довгостроковий розвиток і модернізацію енергетичного сектору. Значних результатів досягли по обох пунктах", – написав він у Телеграму у суботу.

Міністр уточнив, що EUR375 млн підтримки було оголошено під час засідання "енергетичного Рамштайну": США – $175 млн, Швеція – EUR137 млн, Норвегія – EUR77 млн, Естонія – EUR2,125 млн, Ісландія – EUR0,55 млн, Литва – EUR4 млн.

"Ще 178 млн євро на підготовку до зими та розвиток розподіленої генерації нададуть Нідерланди", – додав Шмигаль.

В перелік 28 угод, серед інших, увійшли лист про наміри з Експортно-імпортним банком США на суму до $300 млн, який відкриває можливість фінансування американського обладнання, робіт і послуг для Групи "Нафтогаз", та державні гарантії Великою Британії для кредиту на 210 млн фунтів стерлінгів для забезпечення стабільних поставок ядерного палива компанією Urenco на українські АЕС протягом наступних двох років.

Також серед підписаних документів угода на EUR191,2 млн між IFC, ЄБРР, BSTDB, BII Ukraine та Swedfund для фінансування будівництва вітрової електростанції потужністю 189 МВт, яку реалізують дочірні компанії "Галнафтогазу", та угода про спільні умови з німецьким девелопером Notus Energy щодо кредиту у EUR65 млн на фінансування вітрової електростанції потужністю 120 МВт.

Глава Міненерго також згадав про домовленість ДТЕК і GE Vernova щодо будівництва нової парогазової електростанції (CCGT) потужністю 650 МВт із загальним обсягом інвестицій EUR900 млн.

Окрім того ЄБРР підписав лист про наміри з Німеччиною та Норвегією щодо внеску ними EUR45 млн та EUR10 млн до Програми прискорення розвитку відновлюваної енергетики та ринку України (RAMP-UP). Страховий механізм, розроблений ЄБРР та Світовим банком, має підтримати 1 ГВт нових потужностей ВДЕ та потенційно мобілізувати EUR1,5 млрд інвестицій.

На додаток були підписані кредит у EUR90 млн під державні гарантії для "Укренерго для реконструкції окремих підстанцій, а також на посилення корпоративного управління, грант EUR11 млн від Німеччини через KfW, який дозволить "Укренерго" закупити критично необхідне обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури, гранти Норвегії та Нідерландів на EUR44,6 млн для "Укрнафти".

"Також підписано низку меморандумів, які закладають основу для подальшої співпраці в низці енергетичних секторів", – зазначив Шмигаль.

Серед них меморандум зі Swedfund International, який закладає основу для подальшої модернізації енергетичної інфраструктури, низка меморандумів "Нафтогазу" із Siemens Energy, GEK TERNA Group, DP Pumps та ORLEN.

В згаданому міністром переліку також меморандум з нідерландською компанією CQUESTRA BV, підписаний "Нафтогазом" і "Укрнафтою", який започатковує українсько-польський транскордонний проєкт транспортування та геологічного зберігання CO₂ орієнтовною вартістю EUR8,53 млн, та меморандум між "Енергоатомом" і ŠKODA JS (Чехія) з розширення співпраці у сфері розвитку нових ядерних потужностей та модернізації ядерної інфраструктури України.

Окрім того було продовжено меморандум із Doğuş İnşaat (Туреччина) щодо співпраці з реалізації Канівської та Дністровської ГАЕС, а також відновлення Каховської ГЕС та укладено меморандуми зі Swedfund для "Укргідроенерго" щодо пілотного проєкту з виробництва зеленого водню та з японською компанією Mayekawa MFG. CO., Ltd. для "Укрнафти" щодо розвитку партнерства, зокрема у сфері енергоефективності та декарбонізації.