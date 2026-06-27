ЄБРР на URC 2026 підписав угоди про більш ніж EUR500 млн нового фінансування

Фото: ЄБРР

Угоди, що передбачають понад EUR500 млн нових інвестицій та підтримки України з боку Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), було підписано під час Конференції з відновлення України URC 2026 у Гданську 25-26 червня, йдеться у релізі банку.

"Банк підписав низку угод, що містять понад EUR500 млн фінансування, а також кілька позик, що отримали підтримку донорів, включаючи EUR100 млн від Європейського Союзу (ЄС) через Ukraine Investment Framework (UIF). Це доводить загальний обсяг фінансування ЄБРР, спрямованого Україні під час війни, до EUR10,5 млрд", – наголосив банк.

В енергетичному секторі ЄБРР підписав нові угоди щодо стимулювання виробництва відновлюваної енергії та підтримки енергетичної безпеки України, серед яких кредит EUR90 млн для "Укренерго" на реконструкцію окремих підстанцій, а також на підтримку корпоративного управління, включаючи покращення функцій комплаєнсу та боротьби з корупцією в компанії.

В цьому переліку також кредит EUR50 млн на розробку та будівництво вітрової електростанції потужністю 189 МВт компанією GNG Group ("Галнафтогаз"), відомою в Україні як OKKO Group. Банк надаватиме фінансування в рамках консорціуму з Чорноморським банком торгівлі та розвитку, Британським міжнародним інвестиційним фондом (BII), Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та Swedfund, а кредит матиме гарантію першої втрати в рамках UIF.

Також була укладена угода з німецьким розробником відновлюваної енергетики Notus Energy щодо кредиту EUR65 млн, який буде надано для фінансування вітрової електростанції потужністю 120 МВт. Фінансування банку буде надано разом з IFC, Бельгійською інвестиційною компанією для країн, що розвиваються, та Swedfund, і очікується, що воно матиме гарантію першої втрати від UIF ЄС. Це буде перша транзакція в рамках Програми взаємної підтримки IFC-ЄБРР.

Окрім того було надано грант у розмірі EUR44,6 млн "Укрнафті" за рахунок підтримки Норвегії та Нідерландів, а також укладені угоди про попереднє фінансування нових проектів акумуляторних накопичувачів, розроблених Power One та "Квант Юг".

ЄБРР також підписав листи про наміри з Німеччиною та Норвегією щодо внесків в розмірі відповідно EUR45 млн та EUR10 млн до Програми прискорення розвитку відновлюваної енергетики та ринку в Україні (RAMP-UP), механізму стабілізації цін, розробленого ЄБРР та Світовим банком, який має на меті розблокувати приватні інвестиції в сектор відновлюваної енергетики України. Німецьке та норвезьке фінансування доповнює існуючу підтримку з боку ЄС, Нідерландів та Швейцарії, допомагаючи просувати механізм, який, як очікується, підтримає 1 ГВт нових потужностей відновлюваної енергетики та потенційно мобілізує EUR1,5 млрд.

У фінансовому секторі ЄБРР підписав угоди на EUR303 млн з вісьмома українськими банками, що дозволить їм надати українським позичальникам нових кредитів на загальну суму EUR845 млн.

Так лінії розподілу ризиків портфеля (PRS) з ПриватБанком та Ощадбанком дозволять надати їм відповідно EUR265 млн та EUR150 млн нових кредитів, зосередивши їх на підтримці мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) та середніх корпорацій, причому до 17% субкредитів у випадку Привату та 13% – у випадку Ощаду будуть спрямовані на довгострокові капітальні витрати (capex) в рамках кредитної лінії EU4Business-EBRD.

У співпраці з Банком "Львів" ЄБРР також через лінію PRS забезпечує нові кредити на суму EUR50 млн, а також транш EUR10 млн в національній валюті в рамках угоди про кредит на суму EUR40 млн. Кредит у національній валюті матиме часткове покриття ризиків від британської BII. У випадку банку "Львів" до 25% субкредитів буде виділено на capex рамках кредитної лінії EU4Business-EBRD.

Подібні лінії PRS для фінансування ММСП були також укладені з Кредобанк (забезпечать до EUR70 млн нового фінансування, на capex до 13%), з Укрсиббанком (EUR52 млн, на capex 20%, а ще до 4% – житловим домогосподарствам для децентралізованих заходів з виробництва, зберігання енергії та енергоефективності), з Укргазбанком (EUR148 млн, 20%), з Укрексімбанком (EUR50 млн, до 20%) та Райффайзен Банком (EUR50 млн, 20%).

"Ці операції є частиною ширших проектів ЄБРР з фінансовим сектором України, які, як очікується, мобілізують до EUR2,2 млрд для українських позичальників", – зазначив банк.

Згідно з релізом, вони отримують підтримку від донорів ЄС (EUR65 млн), Швеції (EUR10,8 млн), Франції (EUR7,1 млн), Нідерландів (EUR0,4 млн) та інших донорів Спеціального фонду реагування на кризи ЄБРР (EUR13 млн), а також від Швейцарії (EUR0,3 млн) через Фонд впливу на малий бізнес ЄБРР, який підтримує надання нефінансових послуг для субпозичальників банків – малих і середніх підприємств.

Для подальшого стимулювання приватних інвестицій ЄБРР працює над тим, щоб зробити покриття воєнних ризиків більш доступним. Завдяки гранту ЄС у розмірі EUR5 млн банк зможе субсидувати страхові премії на активи, що фінансуються за рахунок субкредитів, наданих ЄБРР, допомагаючи малим і середнім підприємствам (МСП) захистити свої інвестиції в Україні, наголошується у релізі.

У муніципальному секторі ЄБРР підписав нові зобов’язання на загальну суму EUR100 млн, включаючи кредит на EUR15 млн Харків для фінансування нових розподілених та стійких активів для виробництва тепла та електроенергії, який має гарантію першої втрати від UIF ЄС та доповнюється інвестиційним грантом UIF EUR17 млн.

Також надано кредит EUR12 млн Рівному для фінансування заходів з відновлюваної енергії та енергозбереження у 24 громадських будівлях, що має принести користь майже 160 тис. осіб. Цей кредит також доповнюється інвестиційним грантом EUR6 млн від Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, а також отримує підтримку донорів з Іспанії та Швеції.

Окрім того надані екстрені позики на ліквідність для прифронтових Дніпра (EUR25 млн), Харкова (EUR15 млн) та Кривого Рогу (EUR12 млн), щоб допомогти їм пом’якшити наслідки війни для їхнього фінансового становища та забезпечити безперебійне надання основних муніципальних послуг. Позики Дніпру та Харкову мають гарантію першої втрати ЄС через UIF, тоді як позика Кривому Рогу підтримується гарантією Іспанії.

Окрім того укладена угода про попереднє фінансування щодо надання Києву екстреної ліквідності EUR50 млн.

У релізі наголошується, що окрім інвестицій ЄБРР продовжує надавати важливу політичну підтримку Україні для її трансформації країни та вступу до ЄС. В рамках цієї роботи були, серед іншого, укладені меморандум про взаєморозуміння (MoU) з Міністерством економіки та Групою Світового банку, спрямований на прискорення реформування державних підприємств, зміцнення їхнього управління та діяльності, та MoU з Нацбанком для посилення ефективності управління та нагляду у фінансовому секторі.

Також були підписані Заява про всебічну співпрацю з "Нафтогазом" для розширення співпраці щодо забезпечення енергетичної безпеки України та підтримки відновлення та модернізації енергетичної інфраструктури, MoU з Мінкультом щодо співпраці у розробці та впровадженні проектів державно-приватного партнерства у сфері культури та культурної спадщини в Україні.

Для оптимізації пріоритетів реконструкції України ЄБРР також заявив про підтримку Державного агентства з питань реставрації та розвитку інфраструктури у розробці короткого переліку пріоритетних інвестицій у національні дороги, які будуть реалізовані шляхом підготовки та фінансування проектів. Вони будуть інтегровані в Єдиний портфель проектів України.

Згідно з релізом, для підтримки морських перевезень та маршрутів експорту зерна ЄБРР розпочне роботу з розвитку та модернізації інфраструктури в морських портах Рені та Ізмаїл, а щоб забезпечити стійкість енергетичного сектору України підтримуватиме інвестиції та термінові реформи в цьому секторі в рамках Команди Європи та разом з ключовими міжнародними партнерами. На Конференції з питань енергетики та розвитку Банк опублікував спільний документ з Європейським інвестиційним банком та Секретаріатом Енергетичного співтовариства, підтверджуючи їхню відданість скоординованій підтримці реформ та можливостям спільного інвестування для підвищення стійкості та сприяння узгодженню енергетичної системи України з нормами ЄС.