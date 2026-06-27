ЄБРР підтримає реалізацію другої черги проєкту Power One

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) має намір надати довгострокове боргове фінансування для реалізації другої черги проєкту Power One, який реалізує інвестиційна компанія Dragon Capital та українська енергетична компанія Negen та в рамках якого планується створити майже 170 МВт генеруючих потужностей на шести майданчиках в Україні.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідний лист-мандат було підписано на полях Конференції з питань відновлення України URC 2026 у Гданську між ЄБРР, Negen та Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I під управлінням Dragon Capital та Amber Infrastructure.

Учасниками церемонії стали керуючий директор Групи сталої інфраструктури ЄБРР Гаррі Бойд-Карпентер, керівник фонду Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I та голова інфраструктурного напряму Dragon Capital Євген Баранов та співзасновник Negen та керуючий партнер Power One Володимир Кудрицький.

Dragon Capital уточнила у пресрелізі, що загальний бюджет другої черги проєкту оцінюється у понад EUR90 млн. За даними агентства, кредит ЄБРР може бути на суму до EUR50 млн.

Друга черга проєкту Power One складається з системи акумуляторного накопичення енергії потужністю 160 МВт та пікової газопоршневої електростанції потужністю 9 МВт в різних локаціях в Україні.

Dragon Capital нагадала, що у 2025 році під час Конференції з питань відновлення України в Римі сторони підписали лист-мандат щодо боргового фінансування першої черги Power One на суму EUR21,1 млн. Наразі вона вже реалізується: 28,4 МВт генеруючих потужностей уже введено в експлуатацію, ще 40 МВт планується ввести в експлуатацію у 2026 році.

"Реалізація другої стадії дозволить нам стати лідерами ринку зберігання енергії, довівши загальну ємність нашого батарейного парку до більш ніж 750 МВт*год", – наводяться в релізі слова Кудрицького.

Він зазначив, що додаткове фінансування від ЄБРР дозволяє розгортати станції за 6-8 місяців з нуля, забезпечуючи коефіцієнт їх працездатності на рівні 98%, та надає компанії лідерство в секторі як за швидкістю, так і за операційною ефективністю.

"Інвестиції в енергетичний сектор України є одним із ключових напрямів довгострокової інвестиційної стратегії Dragon Capital. Майбутнє фінансування ЄБРР є важливим етапом у реалізації проєкту Power One, адже забезпечує необхідний борговий капітал для завершення другої черги", – у свою чергу прокоментував підписаний документ Євген Баранов.