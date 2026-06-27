Інтерфакс-Україна
Економіка
11:39 27.06.2026

Райффайзен Банк надав кредит 350 млн грн для відновлення заводу "Пан Курчак" під часткову гарантію ЄБРР

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Райффайзен Банк надав групі "Пан Курчак" кредит 350 млн грн на відновлення зруйнованого у 2024 році пожежею заводу, 50% ризику за кредитом покривається гарантією від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в рамках Розширеної гарантії RSF Ukraine Investment Facility.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідні документи було підписано на полях Конференції з відновлення України URC 2026, яка пройшла у Гданську 25-26 червня.

Згідно з матеріалами, кредит буде спрямований на реконструкцію підприємства та встановлення сучасного енергоефективного обладнання. Очікується, що реалізація проєкту зміцнить позиції компанії на внутрішньому ринку та підвищить її операційну стійкість.

Це перший проєкт, який скористається новою Розширеною гарантією RSF.

Агропромислова група "Пан Курчак" заснована у 2001 році. Займається вирощуванням сільгоспкультур, виробництвом та продажем комбікормів, розведенням бройлерів та свиней, переробкою м’яса.

В агропромгрупу входять ПП "Західна аграрна компанія" (обробляє 16,7 тис. га), ТОВ "Агротехніка" (має 2 комбікормові заводи, завод з переробки олійних і чотири елеватори), ТОВ "Агідель" (містить батьківське поголів’я птиці, виробнича потужність – 32 млн яєць відгодівельний комплекс на 10 тис. голів), ТОВ "ВМП" (переробляє м’ясо, виробляє ковбасні вироби та м’ясні напівфабрикати), ТОВ "Птахокомплекс "Губін" (має шість ферм з річною потужністю 14 млн голів птиці). Усі виробничі ресурси групи розташовані на території Волинської області.

"Пан Курчак" також має мережу фірмових магазинів "М’ясна точка" та "Смарті" (ТОВ "Українські торговельні мережі").

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, власниками групи є Сергій та Іванна Мартиняк.

Теги: #urc_2026 #єбрр #райффайзен #пан_курчак

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