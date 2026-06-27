В управління АРМА вперше передано арештовані віртуальні активи – генпрокурор

Вперше в історії України на криптогаманець Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) перераховано понад 8,3 млн USDT – це понад 372 млн грн. Це перший випадок, коли арештовані криптоактиви фактично передано в управління державі, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Йдеться про цифрові активи, що перебували на криптогаманцях, підконтрольних члену міжнародного хакерського угруповання. За даними слідства, шахраї здійснювали кібератаки на громадян і компанії в країнах Європи та США, викрадали конфіденційну інформацію, вимагали викуп та легалізовували отримані кошти в Україні через придбання нерухомості, автомобілів та іншого дорогого майна", – написав він у Телеграм.

За його словами, орієнтовні збитки від діяльності угруповання перевищують 100 млн доларів США.

Кравченко поінформував, що у межах розслідування затримано чотирьох учасників, зокрема організатора. Усі перебувають під вартою.

"Арештовано активи на понад $11,1 млн: житлові будинки, квартири, автомобілі, 1 млн доларів США готівкою та віртуальні активи в еквіваленті понад $8,3 млн. Сучасна злочинність давно перейшла у цифровий простір. А розслідування кіберзлочинів давно вийшли за межі України", – додав він.