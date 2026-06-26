Україна має збалансувати інтеграцію агросектору до ЄС з урахуванням інтересів інших країн – Мінагрополітики Польщі

Україна має вибудувати стратегію інтеграції аграрного сектору до Європейського Союзу так, щоб її вступ не створив проблем для аграріїв інших країн-членів, заявила державний секретар Міністерства сільського господарства і розвитку села Польщі Малгожата Громадзка (Małgorzata Gromadzka) під час дискусійної панелі на Конференції з відновлення України у Гданську.

"Ваше приєднання має бути не за рахунок інших держав", – сказала Громадзка, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що Польща готувалася до вступу в Європейський Союз 13 років, розпочавши цей процес ще у 1991 році, а адаптація законодавства до європейських норм стала ключовою передумовою інтеграції, зокрема й у сфері сільського господарства.

Громадзка наголосила, що під час підготовки до вступу України до ЄС необхідно врахувати відмінності у структурі аграрного виробництва країн-членів та провести оцінку ризиків для окремих секторів.

Держсекретар зауважила, що середній розмір фермерського господарства в Польщі становить близько 11 га, тоді як в Україні середні ферми обробляють від 50 до 500 га, а частина земель перебуває в користуванні великих агропідприємств із земельним банком в кілька сотень тисяч гектарів. Саме тому, за її словами, процес інтеграції має враховувати відмінності в структурі сільського господарства двох країн.

Громадзка додала, що польські аграрії також стикаються з високими витратами на паливо й добрива та конкуренцією з боку імпорту, тому під час інтеграції України до європейського ринку важливо забезпечити баланс інтересів усіх сторін і зберегти продовольчу безпеку.