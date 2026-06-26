Інтерфакс-Україна
Економіка
19:33 26.06.2026

URC 2026 у Гданську стала найбільшою та найпрактичнішою – глава Мінекономіки

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URC 2026 у Гданську стала найбільшою та найпрактичнішою – глава Мінекономіки
Фото: https://www.facebook.com/oleksii.sobolev/

Конференція з відновлення України URC 2026 у Гданську зібрала майже вдвічі більше учасників, ніж попередня URC 2025 у Римі, та також стала найбільшою за конкретними досягнутими угодами, повідомив міністр економіки, екології та сільського господарства України Олексій Соболев на заключній пресконференції.

"Це найбільша URC, яку ми коли-небудь мали: майже 8000 учасників. Та справа не в цифрах, а в тому, наскільки велика зацікавленість Україною… І що ця конференція найпрактичніша за всю історію", – заявив Соболев.

Він уточнив, що учасниками бізнес ярмарки стало 220 підприємств, в тому числі найбільша бізнес-делегація з України з 82 компаній.

Міністр подякував польським колегам, які змогли організувати таку велику подію.

Серед головних результатів він виділив запуск Європейського флагманського інвестиційного фонду з першим закриттям на EUR260 млн, який досягне близько EUR1 млрд "всього за пару років" та першу угоду з Ексімбанком США ($300 млн "Нафтогазу" на закупівлю американського обладнання – ІФ-У).

Соболев також згадав про багато угод із міжнародними фінансовими установами щодо додаткового фінансування України: $3,39 млрд від Світового банку та ще на "пару мільярдів доларів" в рамках інвестиційної програми для України.

Він додав, що цього року вперше в рамках URC працювали інфраструктурна та енергетична платформи, які зібрали відповідно майже $0,5 млрд та понад $1,5 млрд додаткових інвестицій у цих сферах в Україні.

"І вперше в окремий вимір ми виділили оборонний напрямок. Ми також бачимо великий інтерес до цього", – зауважив також міністр.

Щодо впливу політичної суперечки між Польщею та Україною напередодні URC, то, на думку Соболева, це не вплинуло суттєво на конкретні результати. Серед іншого, зі 160 угод 15 було українсько-польських на рівні G2G, у тому числі між державними компаніями та кредитними агентствами.

"Тому я вважаю, що у нас тут справді гарна продуктивна співпраця", – зазначив глава Мінекономіки.

"Це найпопулярніша конференція, і всі високопоставлені учасники, які планували приїхати, приїхали", – додав він.

Соболев підтвердив попередню оцінку, що на URC 2026 було підписано загалом 160 угод на суму біля EUR9-10 млрд, у тому числі перший транш Позики на підтримку України (USL) ЄС від у розмірі EUR3,2 млрд.

Трохи пізніше, під час урочистого закриття конференції, було заявлено про підписання на ній близько 200 документів – угод, декларацій, контрактів та протоколів про наміри. Організатори також уточнили, що у заході взяли участь близько 70 офіційних урядових делегацій, у тому числі 19 представників найвищого політичного рівня, а також 38 делегацій міжнародних організацій.

Серед інших новацій міністр також звернув увагу на форум аналітичних центрів, на яких українські аналітичні центри, європейські та інші зібралися разом, щоб обговорити майбутнє України.

Він також виділив наближення на цій конференції до вирішення проблеми страхування ризиків, на що знадобилося два роки з URC 2024 у Берліні, й висловив впевненість, що на наступній конференції інструменти такого страхування будуть розширені.

За словами глави Мінекономіки, Конференція з відновлення сама по собі вже стала каталізатором конкретних проєктів та стимулом прищвидшувати їх реалізацію, щоб звітувати про результати на наступній конференції. У якості прикладу він привів будівлю заводу у індустріальному парку "Біла Церква", який був побудований італійськи інвестором за рік після конференції у Римі.

"URC допомагає нам генерувати ресурси, нові партнерства та знання, щоб рухатися набагато швидше. І щодня вирішувати виклики. Сподіваюся, наступна URC буде проведена за умов миру", – сказав на завершення Соболев.

Конференція з відновлення України у Гданську стала таким міжнародним форумом після попередніх конференцій у Лугано, Лондоні, Берліні та Римі.

На церемонії закриття організатори офіційно передали естафету проведення наступної конференції Естонії та її столиці Таллінну.

Теги: #urc2026 #результати

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