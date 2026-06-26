Ощадбанк сформував пайплайн із 32 муніципальних проєктів на EUR74 млн
Державний Ощадбанк сформував станом на кінець червня пайплайн із 32 муніципальних проєктів загальною вартістю EUR74 млн, повідомила член правління банку, відповідальна за мікро-, малий та середній бізнес, Наталя Буткова-Вітвіцька під час Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Гданську.
Із них 26 проєктів заплановано для невеликих міст і селищ у сегменті малого та середнього бізнесу, ще шість – для великих регіональних центрів у корпоративному сегменті.
Проєкти стосуються, зокрема, модернізації систем водопостачання та водовідведення, оновлення громадського транспорту й комунальної інфраструктури, підвищення енергоефективності будівель, відновлення соціальних об'єктів та посилення енергетичної стійкості громад.
За словами Буткової-Вітвіцької, одним із головних обмежень для муніципального фінансування залишається недостатня підготовка проєктів. Громадам потрібна технічна допомога у розробленні техніко-економічних обґрунтувань, проведенні енергоаудитів, оцінюванні ESG-ризиків та підготовці проєктів до банківського фінансування.
Вона вважає, що міжнародні механізми розподілу ризиків для інфраструктурних та енергетичних проєктів мають бути розраховані на строк щонайменше 10 років, а фінансування для громад – до 20 років.
Серед інших необхідних заходів представниця Ощадбанку назвала спрощення процедур закупівель, розширення грантових програм, надання гарантій уряду та міжнародних фінансових організацій, а також навчання муніципальних команд.
За даними банку, близько 1 тис. із понад 1,4 тис. українських громад є кредитоспроможними. Загальний обсяг муніципальних запозичень останніми роками сягнув майже EUR2,7 млрд, із яких EUR1,1 млрд забезпечив внутрішній ринок, а понад EUR1,6 млрд – міжнародні фінансові організації.
Ощадбанк оцінює свою частку на ринку кредитування муніципалітетів приблизно у 39%.
За даними Нацбанку, станом на 1 травня 2026 року Ощадбанк із загальними активами 534,47 млрд грн посідав друге місце серед 58 платоспроможних банків країни.