Інтерфакс-Україна
Економіка
19:01 26.06.2026

Україна прискорить створення фінансових інструментів, що дозволять залучити кошти в енергетичну галузь

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Україна прискорить створення фінансових інструментів, що дозволять залучити кошти в енергетичну галузь
Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про домовленості із президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо щодо прискорення створення фінансових інструментів, які дозволять активізувати імпорт додаткових обсягів природного газу та залучити приватні інвестиції у будівництво електростанцій.

"На зустрічі із президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо домовилися прискорити реалізацію кількох ключових проєктів", – написала вона у Телеграмі у п’ятницю.

За її словами, перше – це забезпечення фінансових інструментів для імпорту додаткових обсягів природного газу, щоб компенсувати втрату власного видобутку через російські атаки.

Друге – запуск механізму RAMP UP, який ЄБРР реалізує разом із ЄС. "Його мета – залучити приватні інвестиції у будівництво нових електростанцій в Україні, надаючи інвесторам необхідні фінансові гарантії. Уже в середині липня очікується завершення погодження гарантійної структури, а до кінця року – запуск перших конкурсів для інвесторів", – написала Свириденко.

Також домовилися розширювати програми фінансування українського бізнесу. Передусім ідеться про компанії середнього розміру, які вже переросли програми підтримки малого бізнесу, але ще не мають достатнього доступу до кредитних ресурсів. "Разом із ЄБРР працюємо над новими гарантійними інструментами, щоб вони могли інвестувати та масштабувати виробництво", додала Свириденко.

"Окремо обговорили підтримку проєктів на Чорнобильській АЕС. Працюємо із міжнародними партнерами над залученням додаткового фінансування для реалізації критично важливих робіт після російської атаки на Новий безпечний конфайнмент", – повідомила прем’єрка.

Теги: #свириденко #енергетика

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