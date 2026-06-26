Інтерфакс-Україна
Економіка
17:53 26.06.2026

Для повноцінного відновлення логістики України у перші 2 роки після війни необхідно буде близько EUR40 млрд – Сухомлин

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Для повноцінного відновлення логістики України у перші 2 роки після війни необхідно буде близько EUR40 млрд – Сухомлин

Для повноцінного відновлення логістичної інфраструктури України після завершення повномасштабної війни упродовж перших двох років потрібно буде близько EUR40 млрд, повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин.

"Після війни в нас дуже багато буде роботи щодо побудови абсолютно нової системи логістики в Україні. Суми, які  оцінюються, це близько 40 мільярдів євро, які потрібно буде на перші два роки для повноцінного відновлення цієї логістики", – сказав Сухомлин під час панельної дискусії в рамках Конференції з відновлення України (URC 2026)  в Гданську (Польща).

Він наголосив, що в умовах обмеженого фінансування реалізувати проєкти без залучення приватних інвестицій та без  застосування публічно-приватних  партнерств (ППП) практично неможливо.

За словами Сухомлина, Україна вже внесла необхідні зміни до законодавства, що відкрили можливість реалізації інфраструктурних проєктів за моделлю ППП.

Наразі, за його словами,  триває опрацювання кількох таких проєктів, а наприкінці 2026 року – на початку 2027-го планується перейти до конкурсів за всіма відповідними проєктами.

"Перші невеликі проєкти будуть максимально наближені до кордону з Євросоюзом, але вони дадуть нам можливість відпрацювати модель і далі вже працювати по всій Україні", – наголосив голова Агентства з відновлення.

Окремо Сухомлин зазначив, що до реалізації проєкту , що передбачає реконструкцію транспортного коридору М-15 Одеса – Рені, можна буде долучитися вже після завершення повномасштабного вторгнення.

"Це дуже великий проєкт Одеса – Рені, який має з’єднати Україну з Румунією і забезпечити, в тому числі, експорт, логістичний шлях від Херсона, Миколаєва, Одеси до, в тому числі, українських і румунських портів", – додав голова держагенства.

За його словами, одними із головних  проєктів серед ключових пріоритетів післявоєнного відновлення України будуть проєкти у сфері дорожньої інфраструктури, енергетики та розвитку транс’європейської транспортної мережі (TEN-T)

Ще одним пріоритетом, за словами голови Агентства відновлення, стане розвиток української залізниці, зокрема  її перехід на  євроколію.

Окрему увагу буде приділено розвитку нової енергетики. Сухомлин зазначив, що вже сьогодні в Україні будуються децентралізовані системи генерації, зокрема теплової та електричної.

"І безпековий фактор при відновленні всієї інфраструктури, дорожньої, енергетичної, цивільної – це також один з головних пріоритетів після війни", – додав голова Агентства відновлення.

Як повідомлялось, Міністерство розвитку громад та територій у межах Конференції з відновлення України (URC 2026) презентувало 15 проєктів ППП. Загалом йдеться про понад 30 проєктів загальною вартістю близько $5 млрд.

До пріоритетних проєктів увійшли прикордонний дорожній коридор М-09 / М-10 / М-11 , модернізація транспортного коридору Ягодин – Ковель – Луцьк (автомобільні дороги М-07 / М-19), реконструкція транспортного коридору М-15 Одеса – Рені та інші.

Теги: #urc_2026 #інфраструктура #відновлення #сухомлин

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