Інтерфакс-Україна
Економіка
17:38 26.06.2026

Умови вступу України до ЄС мають захистити малих фермерів України та Польщі – Польська молочна палата

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Умови вступу України до ЄС мають захистити малих фермерів України та Польщі – Польська молочна палата

Процес вступу України до Європейського Союзу має супроводжуватися прийняттям правил, які захистять малих фермерів як в Україні, так і в країнах ЄС, зокрема в Польщі, заявила генеральна директорка Польської молочної палати Агнєшка Малішевська (Agnieszka Maliszewska) під час Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську (Польща).

"Потрібні такі правила, які не дадуть можливості знищити ні українських, ні польських малих фермерів. Польща під час вступу до ЄС втратила багато дрібних господарств і невеликих переробних підприємств, які не змогли витримати тягар нових стандартів і вимог", – сказала Малішевська.

За її словами, Україна перебуває лише на початку шляху до членства в ЄС, який буде тривалим, однак польська сторона підтримує євроінтеграційні прагнення країни та ділиться з українськими партнерами своїм досвідом.

Малішевська зазначила, що українські та європейські аграрії вже конкурують між собою як на ринках третіх країн, так і на внутрішньому ринку ЄС. Водночас структура аграрного виробництва суттєво відрізняється: основу сільського господарства Польщі становлять малі та середні ферми, тоді як в Україні працюють значно більші господарства.

Вона також звернула увагу на суттєве зростання імпорту окремих видів української аграрної продукції до ЄС після 2023 року, зазначивши, що це пов’язано як із наслідками повномасштабної війни, так і з високим виробничим потенціалом українського агросектору.

За її словами, подальше розширення ЄС має відбуватися на основі прозорих правил, фактів і статистики, щоб забезпечити справедливу конкуренцію та збалансований розвиток аграрного сектору.

Теги: #urc_2026 #україна #фермери #польща #молочна_продукція

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