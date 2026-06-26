Кулеба: Понад EUR251 млн буде залучено на розвиток житлових програм в Україні

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba

Україна у співпраці з Банком розвитку Ради Європи залучить понад EUR 251 млн на розвиток житлових програм та на підтримку українців, що постраждали через російську агресію, повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за підсумками Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську (Польща).

"Понад 251 млн євро залучаємо на розвиток житлових програм та підтримку українців, які втратили свої домівки через російську агресію", – написав він у телеграм у п’ятницю

За словами Кулеби, під час URC 2026 разом із Банком розвитку Ради Європи домовилися про новий пакет рішень, який дасть змогу розширити чинні житлові програми. Зокрема, буде залучено додаткові EUR 100 млн на програму "єВідновлення".

"Це продовження проєкту HOME, у межах якого 50 млн євро надає БРРЄ, ще 50 млн євро – уряд Італії. Кошти буде спрямовано на компенсації за знищене житло, щоб ще більше родин змогли отримати житлові сертифікати й придбати нові домівки", – уточнив Кулеба.

За словами віцепрем’єра, підписано заяву про розширення програми "Житло для ВПО з ТОТ". Наступний етап передбачає залучення 80 млн євро, що дозволить профінансувати близько 2 тис. житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб, насамперед ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни.

"Також започатковуємо програму "Житло для ветеранів". За підтримки Банку розвитку Ради Європи буде залучено 60 млн євро, що дозволить надати понад 1 500 пільгових іпотечних кредитів українським захисникам і захисницям", – повідомив Кулеба.

"Ще понад 11 млн євро грантового фінансування буде спрямовано на розвиток механізму єВідновлення. Йдеться про посилення роботи місцевих комісій, удосконалення процедур розгляду заяв, запуск нових сервісів підтримки громадян та розвиток механізмів відбудови індивідуального житла", – повідомив Кулеба.

"Дякую Банку розвитку Ради Європи та голові Карло Монтічеллі за довіру та багаторічне партнерство. Разом допомагаємо українським родинам повертатися до власного дому", – резюмував віцепрем’єр.