Інтерфакс-Україна
Економіка
17:18 26.06.2026

WINHUB створює СП з White Star Real Estate для будівництва логістичного парку під Києвом – Шостак

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WINHUB створює СП з White Star Real Estate для будівництва логістичного парку під Києвом – Шостак
Фото: Пресслужба WINHUB

Масштабний проєкт з розвитку логістичних потужностей України європейського класу "А" WINHUB, якого реалізує корпорація TERWIN, під час Конференції з питань відновлення України (URC 2026) в Ґданську (Польща) підписав угоду про створення спільного підприємства з міжнародною девелоперською компанією White Star Real Estate для будівництва логістичного парку під Києвом, повідомив президент корпорації TERWIN, засновник WINHUB Руслан Шостак.

"Під час URC 26 у Гданську ми підписали угоду про створення спільного підприємства з White Star Real Estate – одним із провідних девелоперів та операторів нерухомості Центральної і Східної Європи, за участю міністра економіки України Олексія Соболева. Разом із White Star ми будемо будувати логістичний парк площею 90 тис. кв. м під Києвом із загальним обсягом інвестицій $80 млн", – написав він у соцмережах.

За словами Шостака, розвиток цього проєкту також демонструє еволюцію Конференцій з питань відновлення України.

"Три URC тому в нас була ідея: виходячи з потреб власного бізнесу та дефіциту складів класу "А" на ринку, ми вирішили створити WINHUB – інноваційну логістичну інфраструктуру для українського та міжнародного бізнесу. Це складний і масштабний проєкт, але нам вдалося знайти формулу, яка задовольнить інвесторів, орендарів і всі залучені сторони проєкту. Сьогодні вже є конкретний результат... Ця угода – приклад ефективного поєднання міжнародного досвіду White Star Real Estate та української експертизи WINHUB у спільному управлінні проєктом", – написав він.

Як уточнили у пресслужбі агенству "Інтерфакс-Україна", йдеться про логістичний парк у с. Мрія (Київська обл.). Ділянка розташована за 7 км від Києва, вздовж автомагістралі Е40 Київ-Житомир, що забезпечує прямий доступ до ключових транспортних коридорів, які з’єднують Київ із заходом України та ЄС.

Проєкт буде реалізовано п’ятьма етапами на ділянці площею 18 га. Перший етап передбачатиме будівництво складських приміщень площею близько 20 тис. кв. м.

Реалізація проєкту, як очікується, розпочнеться цього року за умови отримання всіх необхідних регуляторних дозволів. Наразі його завершення заплановано на четвертий квартал 2027 року.

"Ми й надалі прагнутимемо підтримувати довгострокове відновлення України через проєкти, зпроможні забезпечити сприятливий економічний і соціальний ефект. Після презентації нашого проєкту в Бучі, під час минулорічної Конференції з відновлення України в Римі, це партнерство стає ще одним важливим кроком у нашій діяльності на українському ринку. Ми віримо, що сучасна логістична інфраструктура відіграватиме важливу роль у відновленні економіки України та її інтеграції з європейськими ринками. Ця впевненість лежить в основі нашого партнерства з WINHUB – партнером, який поділяє наше довгострокове бачення розвитку України", – зазначив CEO White Star Real Estate Пітер Хантлі.

Реалізація домовленостей щодо спільного розвитку логістичного парку та здійснення відповідних інвестицій передбачена після отримання всіх необхідних регуляторних погоджень згідно із застосовним законодавством.

WINHUB стане першою в Україні мережею логістичних парків, які повністю відповідають європейським стандартам класу "А" та мають LEED-сертифікацію. Наразі у портфелі три ділянки – одна в Одеській та дві у Київській області. До 2032 року завдяки WINHUB в Україні працюватимуть сучасні логістичні парки загальною площею 1 млн кв. м. Обсяг інвестицій орієнтовно $1 млрд.

Теги: #urc_2026 #winhub

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