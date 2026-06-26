Інтерфакс-Україна
Економіка
16:49 26.06.2026

Сталевий захист ЄС є справедливим, але до України не можна ставитись як до Китаю – СЕО "Інтерпайпа" на URC 2026

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Сталевий захист ЄС є справедливим, але до України не можна ставитись як до Китаю – СЕО "Інтерпайпа" на URC 2026
Фото: Пресслужба "Інтерпайп"

Захисні бар’єри Європейського союзу на постачання сталевих товарів до Європи є справедливими, але до України не можна ставитись як до Китаю в цьому питанні, заявив генеральний директор української промислової компанії "Інтерпайп" Лука Занотті (Luca Zanotti) під час Конференції з відновлення України (URC 2026) в польському Гданську.

"Я знаю про всі проблеми з доступу металургійної продукції на ринок ЄС. І умови, які ставить Європа, є справедливими. Але до України не можна ставитись як до Китаю. В Україні немає державних дотацій. І якщо ЄС буде ставитися до України чесно, всім буде добре", – сказав СЕО.

Гендиректор "Інтерпайпу" також підкреслив, що розуміє та підтримує захист ЄС від надлишкових неринкових сталеливарних потужностей. "Але українська сталеливарна промисловість не має надлишкових ринкових потужностей. Українське виробництво скоротилося на 80% з початку війни, не має жодних державних субсидій та має найвищі витрати на енергоносії в Європі", – сказав він.

При цьому Занотті вважає, що компаніям потрібен капітал для розвитку. І для розвитку менших компаній їм потрібно допомогти в доступу до фінансів, у контактах з великими фінансовими установами.

"У великих компаній це все відпрацьовано, а у менших компаній України є складнощі у доступу до коштів великих фінансових установ у рамках європейського ринку", – констатував Занотті. 

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У структурі компанії – шість промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет", електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь" та трубний завод у Румунії Interpipe Roman.

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук та члени його родини.

Теги: #занотті #сталь #інтерпайп #urc_2026

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