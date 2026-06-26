Інтерфакс-Україна
Економіка
16:24 26.06.2026

"Метінвест" розширює співпрацю з ЧБТР, отримав кошти на побудову СЕС

2 хв читати
"Метінвест" розширює співпрацю з ЧБТР, отримав кошти на побудову СЕС
Фото: Пресслужба Метінвест

Гірничо-металургійна група "Метінвест" уклала нову кредитну угоду на суму EUR20 млн строком на сім років із Чорноморським банком торгівлі та розвитку (ЧБТР), зміцнивши багаторічне партнерство з міжнародною фінансовою установою.

Згідно з пресрелізом, угоду засвідчив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев під час Конференції з відновлення України (URC 2026) у Ґданську (Польща).

Як зазначається, фінансування сприятиме посиленню енергетичної стійкості групи в Україні, зокрема встановленню перших сонячних електростанцій загальною потужністю 37 МВт, а також підтримці критично важливої енергетичної інфраструктури. Крім того, це дасть змогу зменшити вуглецевий слід "Метінвесту".

Нова угода є продовженням співпраці "Метінвесту" з ЧБТР, яка розпочалася із залучення інвестиційних кредитів у 2020 році та фінансування оборотного капіталу у 2024 році.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков підкреслив, що співпраця з ЧБТР – це підтвердження довіри до довгострокової стратегії "Метінвесту": "Це фінансування допоможе нам модернізувати виробничі потужності, інвестувати у відновлювану енергетику та зміцнити промисловий потенціал України".

Зі свого боку президент ЧБТР д-р Серхат Кьоксал сказав, що багаторічне партнерство з "Метінвестом" відображає прагнення ЧБТР підтримувати стійкі українські компанії.

"Це фінансування сприятиме зміцненню промислового виробництва, підвищенню енергетичної стійкості та відновленню економіки України. Ми також високо цінуємо наше партнерство з Японським банком міжнародного співробітництва (JBIC), яке підтверджує нашу спільну відданість підтримці відновлення України та її сталого розвитку", – резюмував глава ЧБТР.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #urc_2026 #метінвест #чбтр #соболев

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:20 26.06.2026
В Україні від 3,5 до 5 млн людей робочого віку виключені з ринку праці – Марчак

В Україні від 3,5 до 5 млн людей робочого віку виключені з ринку праці – Марчак

16:17 26.06.2026
"Енергоатом" та ŠKODA JS на URC 2026 домовилися розширити співпрацю в спорудженні та модернізації енергоблоків – меморандум

"Енергоатом" та ŠKODA JS на URC 2026 домовилися розширити співпрацю в спорудженні та модернізації енергоблоків – меморандум

15:52 26.06.2026
Шкода екології України від війни склала 138 млрд евро – Соболев

Шкода екології України від війни склала 138 млрд евро – Соболев

15:37 26.06.2026
Бельгія у партнерстві з ЮНЕСКО посилюють підтримку української науки – URC 2026

Бельгія у партнерстві з ЮНЕСКО посилюють підтримку української науки – URC 2026

12:12 25.06.2026
Американсько-український інвестфонд відбудови URIF оголосив новий механізм страхування проєктів на URC 2026

Американсько-український інвестфонд відбудови URIF оголосив новий механізм страхування проєктів на URC 2026

18:11 19.06.2026
"Метінвест" спрямував понад 10 млн грн у капремонт обладнання коксової батареї 5-6

"Метінвест" спрямував понад 10 млн грн у капремонт обладнання коксової батареї 5-6

15:31 19.06.2026
Для багатьох компаній проблема не у відсутності страхових продуктів, а в їх вартості та складності доступу до них, - Соболев

Для багатьох компаній проблема не у відсутності страхових продуктів, а в їх вартості та складності доступу до них, - Соболев

13:42 19.06.2026
Уряд планує довести частку переробної промисловості у ВВП України до 20%, зараз вона 8,8% – Соболев

Уряд планує довести частку переробної промисловості у ВВП України до 20%, зараз вона 8,8% – Соболев

12:34 09.06.2026
Система квот ЄС може знищити українську сталеливарну промисловість – СЕО "Метінвесту"

Система квот ЄС може знищити українську сталеливарну промисловість – СЕО "Метінвесту"

18:25 04.06.2026
"Метінвест" передав 13 нових позашляховиків на 16,5 млн грн бойовим бригадам на Запорізький напрямок

"Метінвест" передав 13 нових позашляховиків на 16,5 млн грн бойовим бригадам на Запорізький напрямок

ВАЖЛИВЕ

ПриватБанк підписав угоди з ЄБРР та ЄІФ на URC 2026 для нових кредитів українському бізнесу на EUR1,2 млрд

Світовий банк визначив 8 пріоритетних напрямів інвестицій в енергосектор України на $26 млрд

"Нафтогаз" на URC 2026 підписав угоду з EXIM Bank США на $300 млн для закупівлі американського обладнання для відновлення – Корецький

Британія оголосила про виділення майже 290 млн фунтів стерлінгів на відновлення та енергобезпеку України

Не менше 26% ВВП в держбюджеті на 2027р буде передбачено на Сили оборони – рішення РНБО

ОСТАННЄ

Райффайзен Банк і ЄБРР підписали угоду про третій транш гарантії на EUR50 млн

"Укрнафта" отримає EUR44,6 млн гранту ЄБРР для будівництва генпотужностей – Корецький

ПриватБанк підписав угоди з ЄБРР та ЄІФ на URC 2026 для нових кредитів українському бізнесу на EUR1,2 млрд

Райффайзен Банк та IFC планують програму розподілу ризиків на EUR100 млн

Директор однієї з філій "Укрзалізниці" підозрюється у завданні збитків на понад 48 млн грн – Нацполіція

"Енергоатом" прозвітував про 22 млрд грн допомоги Силам оборони України

Данія та НЕФКО підтримають 6 нових проєктів відновлення на Миколаївщині з бюджетом близько EUR30 млн

Укрексімбанк і BGK підписали меморандум про співпрацю у проєктах відновлення України

НЕФКО відновлює видачу кредитів українським громадам на підтримку "зеленої" відбудови

Близько 75% українських підприємців фіксують зростання доходів після впровадження цифрових оплат - дослідження

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА