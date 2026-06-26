"Метінвест" розширює співпрацю з ЧБТР, отримав кошти на побудову СЕС

Фото: Пресслужба Метінвест

Гірничо-металургійна група "Метінвест" уклала нову кредитну угоду на суму EUR20 млн строком на сім років із Чорноморським банком торгівлі та розвитку (ЧБТР), зміцнивши багаторічне партнерство з міжнародною фінансовою установою.

Згідно з пресрелізом, угоду засвідчив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев під час Конференції з відновлення України (URC 2026) у Ґданську (Польща).

Як зазначається, фінансування сприятиме посиленню енергетичної стійкості групи в Україні, зокрема встановленню перших сонячних електростанцій загальною потужністю 37 МВт, а також підтримці критично важливої енергетичної інфраструктури. Крім того, це дасть змогу зменшити вуглецевий слід "Метінвесту".

Нова угода є продовженням співпраці "Метінвесту" з ЧБТР, яка розпочалася із залучення інвестиційних кредитів у 2020 році та фінансування оборотного капіталу у 2024 році.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков підкреслив, що співпраця з ЧБТР – це підтвердження довіри до довгострокової стратегії "Метінвесту": "Це фінансування допоможе нам модернізувати виробничі потужності, інвестувати у відновлювану енергетику та зміцнити промисловий потенціал України".

Зі свого боку президент ЧБТР д-р Серхат Кьоксал сказав, що багаторічне партнерство з "Метінвестом" відображає прагнення ЧБТР підтримувати стійкі українські компанії.

"Це фінансування сприятиме зміцненню промислового виробництва, підвищенню енергетичної стійкості та відновленню економіки України. Ми також високо цінуємо наше партнерство з Японським банком міжнародного співробітництва (JBIC), яке підтверджує нашу спільну відданість підтримці відновлення України та її сталого розвитку", – резюмував глава ЧБТР.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".