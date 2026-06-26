Інтерфакс-Україна
Економіка
16:17 26.06.2026

"Енергоатом" та ŠKODA JS на URC 2026 домовилися розширити співпрацю в спорудженні та модернізації енергоблоків – меморандум

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"Енергоатом" та ŠKODA JS на URC 2026 домовилися розширити співпрацю в спорудженні та модернізації енергоблоків – меморандум
Фото: Пресслужба Енергоатом

 В. о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Павло Ковтонюк та голова правління ŠKODA JS Карел Беднарж у рамках URC 2026 у Гданську (Польща) підписали меморандум про співробітництво, спрямований на розвиток стратегічного партнерства у сфері атомної енергетики.

"Документ передбачає розширення співпраці у ключових напрямах, зокрема щодо спорудження, експлуатації та технічного обслуговування енергоблоків українських АЕС", – повідомив "Енергоатом" в телеграм у п’ятницю.

Окрім того, в межах меморандуму передбачається розширення науково-технічної співпраці у сфері мирного використання атомної енергії, реалізації проєктів з підвищення безпеки, реконструкції та модернізації атомних станцій, а також поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами.

"Підписаний меморандум відкриває нові можливості для впровадження сучасних технологій, обміну досвідом та реалізації спільних проєктів, які сприятимуть підвищенню безпеки, надійності та ефективності роботи українських АЕС", – зазначив Ковтонюк.

За його словами, особливо цінним є те, що "Енергоатом" будує партнерство, орієнтоване не лише на сьогоднішні потреби галузі, а й на її довгостроковий розвиток та післявоєнне відновлення України.

Підписання документа стало ще одним кроком до зміцнення міжнародного партнерства "Енергоатома" та розвитку української атомної енергетики як невід’ємної складової європейського енергетичного простору, доповнили в компанії.

Раніше вона повідомила про низку зустрічей на URC 2026 її керівництва з представниками міжнародних енергетичних компаній, фінансових установ та урядових структур. Зокрема, відбулися переговори з керівництвом компанії URENCO, де сторони обговорили подальший розвиток співпраці у сфері постачання ядерного палива та зміцнення енергетичної безпеки України.

Крім того, відбулася зустріч із представниками Європейського банку реконструкції та розвитку, присвячена реалізації спільних проєктів, перспективам залучення фінансування та підтримці стратегічних ініціатив "Енергоатома" в умовах відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури України.

Як повідомлялося з посиланням на Ковтонюка, "Енергоатом" більше не розглядає можливість добудови блоків №3,4 Хмельницької АЕС за допомогою реакторів радянського виробництва, які планувалося купити у Болгарії. Натомість вивчаються можливості добудови ХАЕС-3,4 із залученням одного з європейських виробників.

Теги: #urc_2026 #енергоатом #шкода

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